트럼프, AI 안전 감독 행정명령 곧 서명…지지층 내 보안 우려 반영

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일 AI·사이버보안 행정명령에 서명할 예정이라고 로이터가 보도했다
- 행정명령은 강력한 신규 AI 모델의 사전 제출과 핵심 인프라 사업자에 대한 선제적 접근을 허용하는 자발적 프레임워크를 담았다
- 트럼프 2기 행정부는 AI 규제를 둘러싼 MAGA 진영과 기술산업계의 갈등 속에서 빅테크와 기술산업 이해를 주로 반영해왔다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 21일(현지시간) 인공지능(AI)·사이버보안 관련 행정명령에 서명할 예정이라고 로이터통신이 사안에 정통한 소식통 2명을 인용해 20일 보도했다.
행정명령은 AI 개발사들이 신규 모델을 공개 출시하기 90일 전에 정부에 제출하고 은행 등 핵심 인프라 제공업체에도 사전 접근을 허용하는 자발적 프레임워크를 만드는 내용을 담을 예정이다.
이번 행정명령은 앤스로픽의 미토스(Mythos)와 오픈AI의 GPT-5.5-사이버 등 강력한 신규 AI 모델 출시를 계기로 트럼프 지지층 내부에서 불거진 AI 규제 논쟁의 산물이다. 스티브 배넌 전 트럼프 보좌관과 보수 진영의 반(反) AI 활동가인 에이미 크레머 등 MAGA(마가) 진영 인사들은 백악관에 가장 강력한 AI 모델에 대한 정부 안전 테스트 의무화를 촉구해온 반면 마크 안드레센 벤처캐피털리스트, 데이비드 삭스 전 트럼프 AI 수석보좌관 등 기술산업 지지자들은 의무적 규제에 반대해왔다.
크레머는 로이터에 "AI 기업들이 미국민을 보호하는 올바른 일을 할 것이라고 믿을 수 없다"고 말했다. 반면 기술업계는 상무부 산하 AI표준혁신센터가 중심 역할을 맡되 기업들이 자발적으로 협력하는 방식을 선호하고 있다.
트럼프 2기 행정부의 AI 정책은 그동안 기술산업의 입장을 주로 반영해왔다. 메타의 마크 저커버그, 아마존의 제프 베이조스, 구글의 순다르 피차이, 오픈AI의 샘 올트먼 등 빅테크 수장들은 트럼프 대통령의 최대 정치 후원자이자 가시적 지지자들이기도 하다.
국가안보국(NSA)도 미토스 대응 방안을 놓고 행정부 내부 논의에 참여하고 있는 것으로 알려졌다.
wonjc6@newspim.com