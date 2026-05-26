LG전자, 히트펌프 설치·유지보수 엔지니어 양성 강화

신제품 출시와 함께 설치·유지보수 전문성 높여

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 히트펌프 설치·유지보수 전문 엔지니어 양성을 강화한다고 26일 밝혔다.

LG전자는 경기도 평택 냉난방공조(HVAC) 아카데미에서 국내 엔지니어들을 대상으로 신제품 설치 및 유지보수 교육을 실시하고 있으며, 제주 등 전국으로 확대할 계획이다.

LG전자 히트펌프 제품. [사진=LG전자]

LG전자는 2011년부터 국내에서 히트펌프 보일러 사업을 진행해왔다. 2014년부터 현재까지 전문 설치 교육을 받은 인원은 4000명 이상이며, 매년 설치 전문 엔지니어를 양성하고 있다. 히트펌프 서비스를 전담하는 하이엠솔루텍의 서비스 엔지니어는 1000명 이상으로, 24시간 서비스 접수와 2일 이내 대응이 가능하다.

LG전자는 이달 초 국내에 'LG 히트펌프 시스템 보일러'를 출시했다. 투입되는 전력 대비 약 4~5배 수준의 열에너지를 얻을 수 있어 기존 화석연료 기반 보일러보다 에너지 비용을 40~60% 절감할 수 있다. 신제품은 R410A 냉매 대비 지구온난화지수(GWP)가 68% 낮은 R32 냉매를 적용해 환경 부담을 줄였다. 핵심 부품과 완제품의 국내 생산도 순차적으로 추진할 예정이다.

LG전자 히트펌프 제품. [사진=LG전자]

정부가 2035년까지 온실가스 518만 톤 감축을 목표로 히트펌프 350만 대 보급 사업을 추진 중인 가운데, LG전자는 유럽에서 입증된 고효율 신제품에 국내 맞춤형 설치·유지보수 인프라를 더해 차별화된 서비스를 제공한다는 방침이다.

LG전자는 극한의 기후에서도 고성능을 발휘하는 히트펌프 기술 연구를 위해 한국뿐 아니라 북미(미국 알래스카), 유럽(노르웨이 오슬로), 아시아(중국 하얼빈) 등에 한랭지 연구소를 운영하고 있다. 각국 대학 및 기관과 협력하며 고효율 난방 기술 개발을 지속 중이다.

LG전자는 미국, 인도 등 전 세계 43개 국가 65개 지역에서 매년 3만 명이 넘는 냉난방공조 엔지니어를 양성하고 있다. 히트펌프 외에도 상업용 에어컨, 칠러 등 다양한 제품 영역에서 전문 인력을 양성하고 있다.

kji01@newspim.com