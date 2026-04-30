LG전자, 베스트샵서 최대 118만원 할인 행사

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 30일 내달 1일부터 12일까지 베스트샵에서 슈퍼위크 세일을 진행한다고 밝혔다.
- 쿠폰팩 신청 시 올레드 TV 등 17개 제품군에 최대 118만원 할인·적립 혜택을 준다.
- 다품목 구매 시 최대 650만원 혜택과 경품 이벤트를 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자는 내달 1일부터 12일까지 전국 459개 베스트샵 매장에서 '슈퍼위크 세일'을 진행한다고 30일 밝혔다.
행사 기간 베스트샵 홈페이지나 LG전자 멤버십 앱에서 '슈퍼위크 세일 쿠폰팩'을 신청하면 올레드 TV, 그램 노트북, 모니터, 시네빔, 워시타워, 워시콤보, 스타일러, 에어컨, 정수기, 전기레인지, A9 청소기, 로봇청소기, 안마의자, 디오스 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기 등 17개 제품군을 대상으로 최대 118만원 상당의 할인·적립 혜택을 받을 수 있다. 쿠폰팩은 내달 31일까지 매장에서 사용 가능하다.
올레드 TV는 행사 모델 구매·구독 시 50만원의 할인 또는 적립 혜택이 적용된다. LG 가전 2개 품목 이상을 구매·구독하면 최대 650만원 상당의 다품목 혜택을 받을 수 있으며, 구매 금액대별로 최대 210만 포인트를 적립할 수 있다. 한국도자기 식기 세트, 에어프라이어, 믹서기, 냄비·팬 세트, 식도 세트 등 구매 금액대별 사은품도 제공된다.
'인테리어 가전 패키지'를 구독할 경우 멤버십 포인트나 백화점 상품권 등 최대 50만원 상당의 리워드를 받을 수 있다. 이 패키지는 핏앤맥스 상냉장 냉장고와 김치냉장고, LG 스탠바이미, 스타일러, 스탠드 에어컨, 식기세척기, 전기레인지, 광파오븐, 공기청정기, 정수기, 로봇청소기 등을 함께 구매할 때 추가 혜택을 제공한다.
행사 기간 경품 이벤트도 진행된다. LG전자 멤버십 앱의 슈퍼위크 세일 소개 페이지를 카카오톡으로 공유하면 총 1000명을 추첨해 커피 쿠폰 등 경품을 증정한다.
syu@newspim.com