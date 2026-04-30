코윈테크, 현대자동차와 81억원 규모 '로봇∙자동화시스템' 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 코윈테크가 30일 현대자동차와 81억원 수소차 로봇 공급 계약을 체결했다.
- 2025년 매출 5.2% 규모로 울산 공장에 AMR 등 턴키 시스템을 2028년 2월까지 납품한다.
- 지난해 수주 연장선으로 현대차 협력 확대와 추가 수주를 기대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 자동화·로보틱스 전문기업 코윈테크는 현대자동차와 81억원 규모의 수소차 관련 로봇·자동화시스템 공급 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 본 계약 금액은 2025년 연결 매출액 대비 5.2%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2028년 2월 15일까지며, 코윈테크는 현대자동차의 AI 기반 지능형 제어 시스템이 적용된 울산 첨단 생산공장에 자율이동로봇(AMR) 등 로봇 및 자동화시스템을 턴키(Turn-key)로 공급할 예정이다.
이번 수주는 코윈테크가 지난해부터 이어온 차세대 모빌리티 분야 수주 성과의 연장선으로 처음 대외에 공개하는 계약이라고 회사측은 밝혔다. 코윈테크는 지난해 수소차 관련 파일럿 라인과 차세대 전동화 프로젝트 양산라인을 수주한데 이어 이번 계약까지 확보하면서 향후 현대자동차와의 협력 확대 및 추가 수주 가능성이 기대된다고 전했다.
현재 코윈테크는 현대자동차에 다양한 자율이동로봇(AMR) 라인업을 공급하고 있다. 이번에 공급하게 되는 모바일 로봇은 현장 환경을 실시간으로 감지하고 최적의 경로로 자율주행하여 공정 전반의 물류를 처리하는 로봇으로 유연한 생산 레이아웃 구성과 공간 효율성 측면에서 경쟁력을 갖췄다.
특히 이번 프로젝트에는 현대자동차 울산 공장의 AI 기반 상위 통합 제어시스템과 코윈테크의 물류 제어 시스템 간 연동이 적용된다. 이를 통해 생산 스케줄에 맞춰 물류 동선을 설계하며, 첨단 생산 환경에 최적화된 지능형 물류 체계를 구현할 예정이다.
코윈테크 관계자는 "현대자동차와의 추가 계약을 통해 차세대 모빌리티 분야에서 코윈테크의 모바일 로봇 및 자동화 기술 경쟁력이 다시 한번 입증됐다"며 "현대자동차와의 협력 기반을 한층 공고히 한 만큼, 향후 추가적인 수주가 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
한편 코윈테크는 올해 3월 미국향 에너지저장장치(ESS) 로봇 및 자동화시스템 수주 공시에 이어, 반도체를 포함한 첨단산업 전반으로 수주 영역을 빠르게 확장해 나가고 있다. 국내외 대기업들과의 지속적인 협력을 기반으로 혁신 로봇 제품들의 양산라인 수주 및 상용화를 통해 실적 성장을 견인해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com