유안타증권, 반도체 투자전략 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권이 30일 삼성전자·SK하이닉스 중심 반도체 투자전략 세미나 개최를 밝혔다.
- 다음 달 7일 여의도 YSK홀에서 고객 대상으로 반도체 산업 성장과 AI 시장 전환을 다룬다.
- 신남석 대표는 반도체 투자 인사이트 제공과 방향 모색을 기대한다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유안타증권이 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 섹터 투자전략 세미나를 개최한다.
30일 유안타증권은 다음 달 7일 오후 4시 여의도 앵커원빌딩 3층 YSK홀에서 고객 대상 '반도체 섹터 투자전략' 세미나를 연다고 밝혔다. 최근 반도체 주가 상승에 따른 부담 속에서도 실적 성장 기대가 이어지는 가운데 향후 투자 방향을 짚기 위해 마련했다.
1부에서는 유안타증권 백길현 연구원이 반도체 산업의 구조적 이익 성장 국면 진입 여부를 진단한다. 과거 대비 실적 변동성 축소와 이익 가시성 향상을 중심으로 설명할 예정이다.
2부에서는 EZ KIPOST 안석현 기자가 AI 반도체 시장의 학습에서 추론으로의 전환에 따라 부각되는 CPU·범용 D램·낸드플래시의 중요성을 다룬다. 인텔·삼성전자·키옥시아 등 전통 메모리·CPU 업체에 대한 재평가 필요성도 제시한다.
세미나 참가 신청 및 문의는 지점 담당 관리자를 통해 가능하며 선착순으로 마감한다.
신남석 유안타증권 Retail사업부문 대표는 "시장에 대한 다양한 해석이 공존하는 시기일수록 명확한 기준이 필요하다"며 "이번 세미나가 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체 투자에 대한 인사이트를 제공하고 향후 투자 방향을 모색하는 의미 있는 시간이 될 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com