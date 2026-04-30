[특징주] 삼성전자, 영업익 57조 '사상 최대'…주가도 23만원 근접

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 1분기 최대 실적에 장 초반 강세 보였다.
- 매출 133조8734억원, 영업이익 57조2328억원으로 전년 대비 각각 69%, 756% 증가했다.
- 반도체 부문이 실적 견인하며 주가 상승 요인으로 작용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HBM 등 AI 수요 확대에 DS 부문이 견인
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전자가 분기 최대 실적을 경신했다는 소식에 30일 장 초반 강세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 21분 기준 삼성전자는 전 거래일보다 2250원(1.00%) 오른 22만8250원에 거래되고 있다. 주가는 장 초반 23만원선을 터치하며 상승 폭을 키우기도 했다.
삼성전자는 올해 1분기 연결 기준 매출 133조8734억원, 영업이익 57조2328억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 69%, 영업이익은 756% 증가한 수준으로, 반도체 호황에 힘입어 분기 기준 사상 최대 실적을 다시 썼다.
실적은 반도체 사업이 사실상 견인했다. 디바이스솔루션(DS) 부문은 매출 81조7000억원, 영업이익 53조7000억원을 기록하며 전체 영업이익의 대부분을 차지했다. 메모리 가격 상승과 인공지능(AI) 수요 확대가 맞물리며 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 제품 중심으로 실적이 크게 개선됐다.
반면 모바일·가전 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 매출 52조7000억원, 영업이익 3조원을 기록했다. 플래그십 판매 효과로 매출은 늘었지만, 메모리 가격 상승 등 원가 부담으로 수익성 개선은 제한됐다.
시장에서는 반도체 중심의 실적 성장세가 이어지고 있는 점이 주가를 지지하는 요인으로 작용하고 있다는 평가가 나온다.
rkgml925@newspim.com