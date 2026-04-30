한화에어로, 캐나다 車부품제조협회와 합작법인 설립 나서

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 29일 캐나다 자동차부품제조협회와 군용차량 생산 합작법인 설립 양해각서를 체결했다.
- 합작법인은 한화오션의 장보고함이 캐나다 초계잠수함 사업에 선정될 경우 본격 추진될 예정이다.
- 한화는 캐나다 방산 현지화를 가속화하고 글로벌 시장 진출을 함께 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화에어로스페이스가 캐나다 자동차부품제조협회(APMA)와 손잡고 군용 및 산업용 차량을 생산하는 합작법인 설립에 나선다. 이번 합작은 한화오션의 장보고-III 배치-II(KSS-III Batch-II, 이하 장보고함)이 캐나다 초계잠수함 사업(Canadian Patrol Submarine Project, 이하 CPSP)에 선정될 경우 본격 추진될 예정이다.
한화에어로스페이스는 29일(현지 시각) 캐나다 온타리오주에서 APMA, 한화오션과 함께 군용 차량 및 특수목적 산업차량 생산을 위한 합작법인 설립 양해각서(MOU)를 체결했다고 30일 밝혔다.
이날 온타리오주 토론토 인근 마틴레아(Martinrea) 공장에서 열린 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사, 정승균 한화오션 특수선해외사업단장을 비롯해 빅터 페델리 온타리오 경제개발부ㆍ일자리창출ㆍ무역부 장관, 플라비오 볼페 APMA 회장, 로버트 와일드보어 마틴레아 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.
한화는 그간 캐나다 내 30여 기업과 양해각서 등을 체결하며 협력 네트워크를 구축해 왔다. 이번 APMA와의 합작을 통해 캐나다 방산 현지화를 한층 더 가속화한다는 방침이다.
합작법인은 한화오션의 장보고함이 CPSP에 선정되는 경우 캐나다 육군이 필요로 하는 지상무기체계의 개발 및 생산체계를 본격적으로 구축해 나갈 예정이다.
손 대표는 "이번 MOU는 캐나다의 제조 역량과 한화에어로스페이스의 방산 기술력을 합쳐 현지 생산 및 글로벌 시장 진출을 함께 추진하기 위한 출발점"이라며 "캐나다 정부 및 산업계와 장기적인 파트너십을 통해 캐나다의 방위역량을 강화하고 캐나다의 지속가능한 산업 생태계 조성에 기여할 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com