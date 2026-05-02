백승아 "국민의힘, 쇄신 없는 윤어게인 공천"…이진숙·김태규 등 공천 비판

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 2일 국민의힘 공천을 윤어게인으로 비판했다.
- 백승아 원내대변인은 컷오프 인사와 측근 단수공천을 지적했다.
- 국민의힘에 쇄신 중단과 반성을 촉구했다.
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"측근 단수공천·컷오프 인사 복귀…국민 기만 중단해야"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당은 2일 국민의힘 6·3 국회의원 재보궐선거 공천 결과에 대해 "쇄신은 없고 윤어게인으로 귀결됐다"며 "국민께 부끄러운 줄 알아야 한다"고 비판했다.
백승아 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "국민의힘 공천이 결국 윤어게인 공천으로 귀결됐다"며 "대구시장 경선 컷오프에 반발했던 이진숙 전 방통위원장은 대구 달성에, '윤석열 호위무사' 이용 전 의원은 경기 하남갑에, '계엄은 대통령 고유 권한'이라던 김태규 전 방통위 부위원장은 울산 남구갑에 각각 단수 공천됐다"고 지적했다.
백 대변인은 "컷오프됐던 인사는 보궐로 돌아오고, 측근 인사는 단수공천으로 복귀하는 등 국민의힘 공천에 기준은 보이지 않고 '윤석열 인연'만 남았다"며 "이것이 쇄신이냐"고 반문했다.
이어 "정진석 전 비서실장 역시 출마를 선언했다"며 "정 전 비서실장은 12.3 불법 계엄 당시 대통령의 최측근으로서 헌정 파괴의 책임이 막중함에도 오히려 대통령의 초법적 관저 농성을 옹호하며 법치주의를 부정했다"고 비판했다.
백 대변인은 "더욱이 대통령실 컴퓨터 1000여 대의 초기화를 지시해 증거 인멸을 꾀한 혐의와 헌법재판관 지명 과정에 부당하게 개입한 혐의로 수사와 재판을 동시에 받는 처지"라며 "이런 상황에서 국민 앞에 떳떳이 설 수 있겠느냐"고 반문했다.
그는 "당 내부에서조차 윤어게인 공천에 대한 우려가 쏟아지고 있지만, 국민의힘은 끝내 귀를 닫았다"며 "스스로 쇄신의 기회를 걷어차고 기어이 윤석열 정당으로 남길 선택한 셈"이라고 강조했다.
백 대변인은 "더불어민주당은 그간 보도나 제보를 통해 공천 과정에 대한 문제가 확인될 경우, 중앙당 차원의 철저한 조사와 감찰 등 엄정하고 단호하게 대처하며 공당의 책임을 다해왔다"고 밝혔다.
그러면서 "국민의힘 역시 공당으로서 해야 할 일은 분명하다"며 "공영방송 장악 논란, 국정 실패, 헌정 위기, 이 모든 혼란의 주역들에게 무책임한 복귀의 길을 열어주는 것이 아니라, 내란과 국정 실패에 대한 책임을 지고 국민 앞에 반성하는 것"이라고 촉구했다.
백 대변인은 "쇄신을 말하려면 국민을 기만하는 윤어게인 공천부터 중단하라"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com