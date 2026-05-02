이장우 대전시장 후보 '매머드 선대위' 띄웠다…세 과시 속 보수 총결집

AI 핵심 요약beta
- 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 1일 792명 선대위를 출범시켰다.
- 지역 정치인과 각계 전문가를 총망라해 세력 확장과 보수 결집에 나섰다.
- 민생·청년·여성 분야 강화로 정책 전문성과 외연 확대를 노렸다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 700명대 대규모 선거대책위원회를 출범시키며 본격적인 세 확장과 보수 결집에 나섰다.
이 후보는 지난 1일 '더 위대한 대전' 선대위 1차 인선으로 총 792명의 주요 인사를 확정하고 임명장을 수여했다. 사실상 지역 정치권과 각계 인사를 총망라한 '매머드급' 조직으로 선거 초반부터 조직력을 전면에 세력 확장에 속도를 내는 모습이다.
이장우 후보는 "이번 선대위는 단순한 선거 조직이 아니라 대전의 미래를 설계하고 실행할 조직"이라며 "지난 4년의 성과를 기반으로 멈춤 없는 발전을 이어가기 위해 각 분야 최고의 인재들을 모셨다"고 밝혔다.
이번 선대위는 민생·경제·산업·과학기술 등 각 분야 전문가와 지역 인사를 대거 포함해 정책 전문성과 현장 대응력을 동시에 강화한 것이 특징이다. 특히 청년과 여성, 소상공인 대표를 포함시켜 외연 확장과 함께 민생 결집 효과를 노렸다는 분석이 나온다.
총괄공동선거대책위원장에는 이상래 대전 동구 당협위원장, 이택구 유성구(갑) 당협위원장, 최선희 전 대전평생교육진흥원장, 최성아 전 정무경제과학부시장이 선임됐다. 상임고문단장에는 한평용 청풍 회장이 위촉됐고, 법률지원단은 김소연 변호사와 최성아 변호사가 공동으로 맡는다.
정책자문위원장에는 최호택 배재대 교수가, 청년위원회는 이현석 청년소상공인 특보단장이 각각 맡아 정책과 청년층 조직을 동시에 강화했다. 이 밖에도 뷰티산업위원회, 미래세대위원회 등 세부 조직을 촘촘히 구성해 분야별 대응력을 높였다.
이 후보는 "지금 대전은 완성할 것인가, 되돌릴 것인가의 갈림길에 서 있다"며 "선대위 전원이 하나로 뭉쳐 시민만 바라보고 반드시 승리하겠다"고 강조했다.
이어 "지난 4년이 변화의 출발점이었다면 앞으로의 4년은 결과로 증명하는 시간"이라며 "대전의 전진을 멈추지 않겠다"고 덧붙였다.
정치권에서는 이번 선대위 출범을 두고 조직 규모를 앞세운 세 과시와 함께 분산돼 있던 보수 진영을 결집시키려는 신호탄으로 해석하고 있다.
nn0416@newspim.com