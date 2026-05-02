고흥 주택 화재로 60대 거주자 사망

[고흥=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 고흥의 한 주택에서 불이 나 60대 거주자가 사망했다.
2일 전남소방본부에 따르면 전날 오후 8시 51분쯤 고흥군 도덕면 한 주택에서 화재가 발생했다.
이 불로 거주자 60대 A씨가 사망했다.
불은 주택 전체를 태워 5000여만원의 재산 피해가 발생했으며 이날 오후 10시 20분쯤 완전히 진압됐다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
bless4ya@newspim.com
[고흥=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 고흥의 한 주택에서 불이 나 60대 거주자가 사망했다.
2일 전남소방본부에 따르면 전날 오후 8시 51분쯤 고흥군 도덕면 한 주택에서 화재가 발생했다.
이 불로 거주자 60대 A씨가 사망했다.
불은 주택 전체를 태워 5000여만원의 재산 피해가 발생했으며 이날 오후 10시 20분쯤 완전히 진압됐다.
소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
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