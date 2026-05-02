美 국방부, 주독미군 12개월 내 5000명 철수 결정

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 행정부가 1일 독일 주둔 미군 5000명을 철수시켰다.
- 유럽 미군 태세 검토 결과로 6~12개월 내 완료된다.
- 이란 전쟁 동맹 불만과 인도·태평양 우선 반영됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유럽 미군 태세 재편…인도·태평양 전략 집중
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 미국 도널드 트럼프 행정부가 독일에 주둔 중인 미군 병력 약 5000명을 철수하기로 했다.
미 국방부는 1일(현지시간) 성명을 통해 숀 파넬 대변인이 "피트 헤그세스 장관이 독일에서 약 5000명 병력 철수를 명령했다"고 밝혔다.
국방부는 이번 결정이 유럽 내 미군 태세에 대한 전반적인 검토 결과이며, 전구 요구사항과 현지 상황을 반영한 조치라고 설명했다. 철수는 향후 6~12개월 내 완료될 전망이다.
앞서 트럼프 대통령은 지난달 29일 주독미군 감축 방침을 시사한 바 있다. 프리드리히 메르츠 총리가 이란 전쟁과 관련해 미국이 굴욕을 겪고 있다는 취지로 발언한 점이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.
실제 미 국방부 고위 당국자는 해당 발언이 "부적절하고 도움이 되지 않았다"고 평가하며, 트럼프 대통령이 이에 대응한 것이라고 밝혔다.
또한 이란 전쟁 과정에서 유럽 동맹국들이 미국의 지원 요청에 소극적이었다는 점에 대한 불만도 이번 결정에 반영된 것으로 보인다. 국방부 관계자는 "대통령은 동맹국들의 수사에 대한 불만과, 그들에게 이익이 되는 미국의 작전에 대한 지원을 제공하지 않은 점에 매우 분명하게 불만을 표해왔다"고 말했다고 로이터는 전했다.
현재 독일에는 약 3만6000명의 미군이 주둔하고 있으며, 이번 조치가 완료되면 약 3만1000명 수준으로 줄어들어 약 14% 감소하게 된다.
독일은 일본에 이어 미군 해외 주둔 규모가 두 번째로 큰 국가로, 미 유럽사령부와 아프리카사령부 본부가 위치한 핵심 전략 거점이다. 특히 람슈타인 공군기지는 미군 작전의 중심 역할을 해왔다.
이번 철수는 독일 내 전투여단 1개 부대에 영향을 미칠 것으로 보이며, 일부 병력은 미국으로 귀환한 뒤 인도·태평양 지역 등 다른 지역에 재배치될 가능성이 있다. 이는 미국이 본토 방위와 인도·태평양 전략에 우선순위를 두고 있다는 신호로 해석된다.
트럼프 대통령은 1기 행정부 당시인 2020년에도 주독미군 약 1만2000명 감축 계획을 발표했으나, 이후 조 바이든 행정부 출범과 함께 해당 계획은 중단된 바 있다.
한편 이번 조치가 주한미군에 미칠 영향에도 관심이 쏠린다. 트럼프 대통령은 과거 한국이 이란 전쟁에서 충분한 지원을 하지 않았다는 점에 불만을 표한 바 있으며, 최근 제이비어 브런슨 사령관은 미 의회 청문회에서 병력 규모보다 역량 중심의 전략을 강조했다.
다만 미 국방부는 주독미군 감축이 주한미군에 미칠 영향에 대해 "잠재적 병력 태세 조정에 대해서는 언급하지 않는다"면서도 "대한민국 방어에 대한 약속은 변함없다"고 밝혔다.
moonddo00@newspim.com