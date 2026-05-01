국힘 경북도당, 광역의원 18곳·기초의원 46곳·기초비례대표 13곳 추천후보 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경북도당 공천위가 1일 지방선거 후보를 확정했다.
- 광역의원 18곳과 기초의원 46곳, 비례대표 13곳 추천자를 발표했다.
- 포항·경산 등 경북권 주요 지역 후보 명단을 공개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 국민의힘 경북권 광역의원과 기초의원, 비례대표(기초의원) 추천 후보가 확정됐다.
국민의힘 경북 도당 공천관리위원회는 1일 '제15차 공관위 회의'를 열고 광역의원 18곳 선거구와 기초의원 46곳 선거구, 기초의원 비례대표 13곳의 추천 후보를 발표했다.
다음은 이날 발표된 국민의힘 경북권 광역의원, 기초의원, 비례대표(기초의원) 추천 후보다.
◆ 국민의힘 경북권 광역의원 추천 후보
▲포항시1 김상백▲포항시2 장명수▲포항시3 김상일▲포항시4 연규식 ▲포항시5 김희수▲포항시6 서재원▲포항시7 이동업 ▲포항시8 박정호▲포항시9 손희권 ▲울릉군 정윤태▲영주시2 임무석 ▲영양군 이종열 ▲봉화군 권영만 ▲경산시1 백운성▲경산시2 윤기현 ▲경산시3 우영봉▲경산시4 박채아▲경산시5 이철식
◆국민의힘 경북권 기초의원 추천 후보
▲포항시 '가' 김우환·유흥근▲포항시 '나' 김종익·김도준▲포항시 '다' 김현옥·김재원▲포항시 '라' 오호영·정종식▲포항시 '바' 안은희·양아영▲포항시 '사' 황찬규·김정희▲포항시 '아' 김철수·김영현▲포항시 '자' 김창희·양윤제·조민 ▲포항시 '차' 안대천·최해곤·김홍열▲포항시 '카' 김정엽·임주희·함정호▲포항시 '타' 이진원·김형철·이재진▲울릉군 '가' 박기호·김영범·홍성근▲울릉군 '나' 이상식·최병호 ▲영주시 '가' 이재창·이정석▲영주시 '나' 석혜순·손종호▲영주시 '라' 이상근·손성호 ▲영주시 '마' 김삼재·전규호▲영주시 '바' 양기택·전풍림▲영양군 '가' 신승배·오창옥·우승원▲영양군 '나' 구진회·장수상·홍점표▲봉화군 '가' 한재욱·이승훈▲봉화군 '다' 김재곤·이광근·황문익 ▲영천시 '가' 하기태·조현우▲영천시 '나' 김상호·김종욱·서만율▲영천시 '다' 배수예·윤영한▲영천시 '라' 이갑균·권기한 ▲청도군 '가' 김동우·김규봉·전종율▲청도군 '나' 손영우·이수연·박성곤▲경산시 '가' 손말남·최경목·김화선▲경산시 '나' 이성일·김현락▲경산시 '다' 이상열·전금자·박순득▲경산시 '라' 여연주·서정창▲경산시 '마' 김주홍·김인수·손병숙▲의성군 '가' 지무진·이상국·김현찬▲의성군 '나' 신태수·김영대 ▲의성군 '다' 김원석·오호열▲의성군 '라' 김성현·박화자▲의성군 '마' 송승목·우칠윤▲청송군 '가' 박신영·심상휴·황진수 ▲청송군 '나' 정미진·김무섭·권태준▲영덕군 '가' 나현주·박현규·배재현▲영덕군 '나' 신정희·조상준·김성호▲울진군 '가' 장문봉·임승필▲울진군 '나' 전석재▲울진군 '다' 김복남·황현철
◆국민의힘 경북권 비례대표(기초의원) 추천 후보
▲포항시 박정숙·김승리·김보람·장창한▲울릉군 최윤정▲경주시 박지우·박종우▲영주시 조현숙·오자금·신성미·김보경▲영양군 최민경·김대연▲봉화군 김영희·류정단▲영천시 김명희·김상운▲청도군 변소영▲경산시 석옥선·이성덕▲의성군 이귀애·윤형호▲청송군 황성경▲영덕군 김미옥▲울진군 박명숙
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