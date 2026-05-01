뉴욕증시 프리뷰, 애플 훈풍에도 유가 부담…미 주가선물 혼조세

AI 핵심 요약beta
- 1일 뉴욕 증시 선물은 혼조세를 보였다.
- 애플 호실적 기대에 기술주가 강세를 나타냈다.
- 유가 급등과 소비 둔화로 시장 방향성을 모색한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소비 둔화 신호…"랠리 지속성 의문"
"실적 vs 유가"…시장 방향성 놓고 줄다리기
[서울=뉴스핌] 고인원 기자=1일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가지수 선물은 혼조세다. 기업 이익 개선 기대가 중동 지정학 리스크에 따른 원유 공급 충격 우려를 일정 부분 상쇄하는 모습이다.
미 동부시간 오전 8시 30분(한국시간 오후 9시 30분) 기준 나스닥100 E-미니 선물은 5.25포인트(0.02%) 하락했고, S&P500과 다우존스 E-미니 선물도 각각 0.2~0.4% 오르며 강세를 나타냈다.
◆ 애플 호실적 기대…기술주 투자심리 지지
종목별로는 ▲애플(AAPL)이 프리마켓에서 3% 넘게 상승했다. 아이폰17과 맥북 네오 등 주력 제품 수요가 견조한 가운데, 회사가 회계연도 3분기 매출의 안정적 성장을 예고한 것이 호재로 작용했다.
최근 발표된 경제 지표도 시장 상승을 뒷받침했다. 미국 경제는 1분기 들어 성장 모멘텀을 회복했고, 3월 인플레이션 역시 재차 상승세를 보이며 금리 인상 필요성을 강화했다. 그럼에도 주식시장 랠리는 꺾이지 않았다.
◆ 소비 둔화 신호…"랠리 지속성 의문"
다만 시장 내부에서는 경계론도 고개를 들고 있다. 경제의 핵심 축인 소비 지출이 분기 동안 둔화된 데다, 개인 저축률 역시 하락하면서 가계가 저축을 줄여 소비를 유지하고 있는 것으로 나타났기 때문이다.
특히 이번 지표는 중동 전쟁 여파가 일부만 반영된 수치라는 점에서 향후 부담이 더 커질 수 있다는 분석이다. 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 이어지는 가운데 국제 벤치마크인 브렌트유는 배럴당 110달러를 돌파했다. 에너지 가격 상승은 향후 가계 소비를 압박할 주요 변수로 지목된다.
판테온 매크로이코노믹스의 사무엘 톰스 수석 이코노미스트는 "1분기 국내총생산(GDP)은 겉보기에는 양호하지만, 에너지 충격이 본격화되기 전부터 경제 기초 체력은 이미 약화된 상태였다"고 평가했다.
계절적 요인도 부담이다. 통상 5월부터 10월까지는 증시 수익률이 상대적으로 낮은 '약세 구간'으로 꼽힌다. 피델리티에 따르면 1945년 이후 S&P500은 이 기간 평균 약 2% 상승에 그친 반면, 11월부터 4월까지는 약 7% 상승했다.
◆ 실적 따라 희비 교차…에너지·소프트웨어 강세
종목별로는 소프트웨어 기업 ▲아틀라시안(TEAM)이 연간 가이던스를 상향하며 주가가 18.9% 급등했고, ▲세일즈포스(CRM)와 ▲서비스나우(NOW)도 각각 2% 넘게 상승했다. ▲데이터독(DDOG)과 ▲워크데이(WDAY) 역시 2~3%대 오름세를 나타냈다.
반면 ▲로블록스(RBLX)는 연간 예약 매출 전망을 하향 조정한 여파로 24.4% 급락했다. ▲레딧(RDDT)은 긍정적인 분기 매출 전망을 제시하며 13% 상승했다.
◆ "실적 vs 유가"…시장 방향성 놓고 줄다리기
4월 한 달간 S&P500은 2020년 11월 이후 최대 월간 상승률을 기록했고, 나스닥 종합지수 역시 2020년 4월 이후 가장 큰 상승폭을 나타냈다. 다우지수도 지난해 11월 이후 최대 상승률을 기록하며 강한 반등을 이어갔다.
결국 시장은 '실적 개선'과 '유가 급등'이라는 상반된 변수 사이에서 방향성을 모색하는 국면에 진입했다는 평가다. 투자자들은 향후 유가 흐름과 소비 둔화 여부를 핵심 변수로 주시하고 있다.
koinwon@newspim.com