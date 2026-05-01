메르세데스-벤츠, 서울숲에 도시숲 조성

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 1일 서울숲에 689㎡ 도시숲을 조성했다.
- 8144그루 수목을 식재하며 그린플러스 프로젝트 8번째 사례를 공개했다.
- 기존 수목 유지와 휴식 공간 마련으로 총 4만1568그루 식재를 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 서울숲에 689㎡ 규모의 도시숲을 조성했다고 1일 밝혔다. 사철나무, 조팝나무, 둥근측백 등 총 8144그루의 수목을 식재했다.
이는 메르세데스-벤츠가 2022년부터 서울시와 협력해 추진하는 '그린플러스 도시숲 프로젝트'의 8번째 사례다. 1일 '2026 서울국제정원박람회'를 통해 공개됐다.
기존 수목을 유지하면서 새로운 나무와 식물을 심어 녹지를 확대했다. 덩굴식물을 활용해 공간 전반에 녹음을 더했으며, 산책로를 따라 휴식 공간을 마련하고 야간 조명을 설치했다.
메르세데스-벤츠는 서울국제정원박람회에 3년 연속 참여하고 있다. 뚝섬한강공원과 보라매공원에 이어 이번 서울숲까지 도시숲을 조성했으며, 서울시청광장, 구로 천왕근린공원, 서초 서리풀공원 등 서울 도심 내 주요 거점에도 녹색 쉼터를 조성해왔다.
그린플러스 프로젝트를 통해 지금까지 총 4만1568그루 이상의 수목이 식재됐다. 메르세데스-벤츠는 2022년 동해안 산불 복구를 위해 10억원, 2025년 경상도 지역 산불 복구를 위해 5억원을 지원했으며, 울진 도화공원 방화림 복원을 완료하고 영덕 '별파랑공원 희망숲' 조성을 추진 중이다.
y2kid@newspim.com