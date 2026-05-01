[6·3 재보선] 국민의힘, 달성 이진숙·하남갑 이용·연수갑 박종진 등 공천

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 공관위는 1일 6·3 재보궐선거 공천을 최종 의결했다.
- 부산 북구갑은 박민식·이영풍 경선, 대구 달성군은 이진숙 단수추천했다.
- 인천 연수구갑 박종진 등 다수 단수추천하고 충남 공주 등 일부 보류·재공모했다.
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계양을 심왕섭·광산을 안태욱·서귀포 고기철 확정
충남 공주시·부여군·청양군은 공천 보류
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 1일 6·3 국회의원 재보궐선거 공천 신청자를 대상으로 서류심사와 면접 결과 등을 종합 검토해 경선 및 단수추천 지역을 최종 의결했다.
부산 북구갑은 박민식 후보와 이영풍 후보 간 경선을 통해 최종 후보자를 선출하기로 의결했다. 공관위는 구민의 뜻이 오롯이 반영되는 경선을 통해 북구갑 지역 발전을 이끌어갈 최적의 일꾼을 가려낼 예정이라고 설명했다.
대구 달성군은 이진숙 후보를 단수추천하기로 확정했다. 공관위는 예리한 시각과 흔들림 없는 원칙을 보여주며 국민적 공감대를 형성해 온 검증된 오피니언 리더로서, 달성군이 지닌 정치적 상징성에 부응하는 경쟁력을 바탕으로 군민의 목소리를 국회에 힘 있게 전달할 훌륭한 대변자가 될 것이라고 판단했다.
인천 연수구갑에는 박종진 후보를 단수추천 대상자로 선정했다. 공관위는 특유의 친화력과 날카로운 통찰력으로 대중과 호흡해 온 언론인 출신의 검증된 소통 전문가라는 점에 주목했고, 연수구민의 목소리를 중앙 무대에 전달하고 지역의 과제들을 속 시원하게 풀어낼 경쟁력 있는 후보로 뜻을 모았다고 밝혔다.
인천 계양구을 후보로 심왕섭 후보를 단수추천하기로 결정했다. 공관위는 계양초등학교 총동창회장을 지내는 등 지역사회와 끈끈한 유대감을 다져왔으며, 환경조경 분야의 깊은 전문성까지 갖춘 지역 일꾼으로서 남다른 애향심과 실무 역량을 십분 발휘해 쾌적한 변화와 지역 발전을 이끌 적임자로 평가했다.
광주 광산구을은 안태욱 후보를 단수추천하기로 확정했다. 공관위는 오랜 기간 광주 지역에 깊숙이 뿌리내리며 탄탄한 지지 기반을 다져온 당의 핵심 인재로서, 당과 시민을 위해 묵묵히 헌신해 온 진정성을 바탕으로 광산구의 해묵은 현안을 해결하고 새로운 변화를 이끌어갈 최적의 인물로 판단했다고 설명했다.
울산 남구갑은 김태규 후보를 단수추천하기로 의결했다. 공관위는 사법과 행정을 아우르는 탁월한 능력을 입증한 검증된 국정 전문가이며, 폭넓은 경륜을 울산 남구 발전에 온전히 쏟아부어 구민의 권익을 보호하고 지역 경제를 견인할 확실한 구원투수로 낙점했다고 밝혔다.
경기 하남시갑은 이용 후보를 단수추천하기로 의결했다. 공관위는 스포츠계와 국회를 거치며 증명된 불굴의 추진력과 탄탄한 중앙 네트워크를 겸비한 역동적인 실천가로서, 하남의 새로운 도약을 이끌고 하남시민의 염원을 실현할 가장 경쟁력 있는 맞춤형 후보라고 결론 내렸다.
제주 서귀포시는 고기철 후보를 단수추천하기로 의결했다. 공관위는 고기철 후보가 탁월한 행정력과 현장 소통 능력을 검증받은 현장 밀착형 일꾼으로, 서귀포시민의 민생을 누구보다 깊이 이해하고 있는 만큼 제2공항 건설을 비롯한 지역의 숙원 사업들을 강력한 추진력으로 완수해 낼 적임자로 평가했다.
한편 충남 공주시·부여군·청양군 지역 공천은 보류하기로 의결했으며, 전북 군산시·김제시·부안군 국회의원 선거구와 경기 시흥시장, 전북 전주시장 선거구는 재공모를 실시하기로 했다.
kimsh@newspim.com