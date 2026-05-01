[코인 시황] 비트코인 7만7000달러 박스권…8만달러 '벽' 못 넘고 관망 장세

AI 핵심 요약beta
- 가상자산 시장이 1일 박스권 흐름을 이어갔다.
- 비트코인은 7만7000달러 부근에서 8만달러 돌파에 실패했다.
- 연준 정책과 기술주 실적이 향후 방향을 가른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 가상자산 시장이 뚜렷한 방향성을 찾지 못한 채 박스권 흐름을 이어가고 있다.
비트코인은 7만7000달러 부근에서 등락을 반복하며 상승을 시도하고 있지만, 핵심 저항선인 8만달러 돌파에는 거듭 실패하는 모습이다.
한국 시간 1일 오후 7시 10분 기준 비트코인 가격은 24시간 전에 비해 1.5% 오른 7만7148.86달러에 거래되고 있다. 같은 시간 이더리움은 0.73% 상승한 2277.98달러를 가리키고 있다.
시장에서는 최근 흐름을 두고 "추가 상승을 위한 에너지 축적 구간"이라는 분석과 "단기 고점 형성 과정"이라는 해석이 엇갈리고 있다. 반복적으로 저항이 확인된 8만달러 구간이 향후 시장 방향을 가를 핵심 분수령으로 자리 잡았다는 평가다.
이더리움 역시 2300달러 안팎에서 제한적인 움직임을 보이며 뚜렷한 추세를 형성하지 못하고 있다. 주요 알트코인들도 전반적으로 약세를 나타내며 시장 전반의 관망 심리를 반영하고 있다.
최근 코인 시장은 독립적인 흐름보다는 미국 증시, 특히 기술주와의 연동성이 강화되는 모습이다. 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 정책과 빅테크 실적이 주요 변수로 작용하면서, 가상자산이 전형적인 위험자산처럼 움직이고 있다는 분석이 나온다.
실제로 금리 동결 이후 비트코인은 단기 이동평균선 아래로 밀리는 등 약세 신호를 보이기도 했다. 투자자들은 통화정책 방향과 기업 실적을 주시하며 적극적인 베팅을 자제하는 분위기다.
다만 긍정적인 신호도 감지된다. 주식과 옵션 시장 거래량이 올해 최고 수준으로 향하고 있어 위험자산 전반의 유동성은 유지되고 있다는 평가다. 이는 암호화폐 시장에도 일정 부분 지지 요인으로 작용할 수 있다.
시장 전문가들은 현재 장세를 "확실한 촉매를 기다리는 대기 구간"으로 보고 있다. 지정학적 리스크와 금리 불확실성이 겹치면서 투자자들이 방향성을 잡지 못하고 있다는 설명이다.
결국 향후 흐름은 ▲비트코인 8만달러 돌파 여부 ▲연준의 정책 기조 ▲미국 기술주 실적 등에 달려 있다는 분석이다.
8만달러 돌파에 실패할 경우 박스권 장세가 장기화될 가능성이 높지만, 이를 상향 돌파할 경우 다시 강한 상승 추세로 전환될 수 있다는 전망이 나온다.
koinwon@newspim.com