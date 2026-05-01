뉴욕증시 개장 전 특징주...애플·로쿠·레딧↑ VS 로블록스·리비안·샌디스크·아스트라제네카↓

AI 핵심 요약beta
- 1일 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 기업 실적 발표로 주가 엇갈렸다.
- 애플 로쿠 에스티로더 등 호실적 종목은 3~19% 상승했다.
- 로블록스 리비안 크로락스 등 가이던스 하향 종목은 3~24% 하락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 1일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업들의 실적 발표에 따라 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.
플랫폼·소프트웨어·바이오·소비재 일부 종목은 호실적과 가이던스 상향에 힘입어 상승한 반면, 가이던스 실망과 성장 둔화 우려, 차익실현 매물 등이 겹친 종목들은 약세를 보였다.
▷ 상승 종목
◆ 애플(AAPL)
전날 장 마감 후 기대 이상의 실적을 내놓은 애플의 주가는 이날 프리마켓에서 3.5% 상승했다. 회계연도 2분기 주당순이익(EPS)은 2.01달러, 매출은 1111억8000만달러로 LSEG 예상치(EPS 1.95달러, 매출 1096억6000만달러)를 모두 웃돌았다. 다만 아이폰 매출은 최근 세 분기 중 두 번째로 시장 기대에 못 미쳤다.
◆ 로쿠(ROKU)
스트리밍 업체 로쿠는 9% 상승했다. 1분기 매출은 12억5000만달러로 팩트셋 예상치 12억달러를 웃돌았고, 조정 EBITDA도 1억4840만달러로 예상치 1억3130만달러를 상회했다. 회사는 이번 분기 매출과 이익, 총이익 모두 시장 기대를 웃돌 것으로 전망했다.
◆ 에스티로더(EL)
화장품 업체 에스티로더는 11% 넘게 상승했다. 3분기 EPS는 91센트, 매출은 37억1000만달러로 각각 예상치(65센트, 36억9000만달러)를 상회했다. 회사는 연간 실적 전망도 상향 조정했으며 구조조정 일환으로 추가 감원을 발표했다.
◆ 레딧(RDDT)
소셜미디어 플랫폼 레딧은 약 15% 급등했다. 1분기 일일 활성 이용자 수는 1억2680만명으로 시장 예상치 1억2590만명을 웃돌았다. 이번 분기 조정 EBITDA 전망도 시장 기대치를 상회했다.
◆ 모더나(MRNA)
백신 개발 바이오기업 모더나는 3% 상승했다. 1분기 주당 손실은 3.40달러로 예상치(손실 4.45달러)보다 양호했고, 매출도 3억8900만달러로 예상치 2억3640만달러를 크게 웃돌았다. 연간 매출 성장률 전망도 최대 10%로 유지했다.
◆ 트윌리오(TWLO)
클라우드 기반 커뮤니케이션 플랫폼 기업 트윌리오는 19% 급등했다. 1분기 EPS는 1.50달러로 예상치 1.27달러를 상회했고, 매출도 14억1000만달러로 시장 기대를 웃돌았다. 이번 분기 매출 전망 역시 시장 예상치를 상회했다.
◆ 비바 시스템즈(VEEV)
생명과학 산업용 클라우드 소프트웨어 기업 비바 시스템즈는 11% 상승했다. 오는 5월 7일부터 S&P500 지수에 편입된다는 소식이 주가를 끌어올렸다.
◆ 이스트만 케미컬(EMN)
특수화학 및 소재 기업 이스트만 케미컬은 4% 가까이 상승했다. 1분기 EPS는 1.09달러로 예상치 1.06달러를 웃돌았고, 매출도 소폭 상회했다. 회사는 이란 전쟁 영향으로 추가 실적 개선 가능성을 언급했다.
◆ 고대디(GDDY)
도메인·웹호스팅 서비스 기업 고대디는 4.8% 상승했다. 1분기 EPS 1.60달러, 매출 12억7000만달러로 모두 예상치를 웃돌았고, 잉여현금흐름도 시장 기대를 상회했다.
◆ 파라마운트 스카이댄스(PARA)
글로벌 미디어·엔터테인먼트 기업 파라마운트 스카이댄스는 4% 상승했다. 모건스탠리가 투자의견을 '비중확대'로 두 단계 상향 조정한 영향이다.
▷ 하락 종목
◆ 로블록스(RBLX)
온라인 게임 플랫폼 로블록스는 24% 넘게 급락했다. 연간 예약 매출 전망을 기존 82억8000만~85억5000만달러에서 73억3000만~76억달러로 대폭 하향 조정했다.
◆ 리비안(RIVN)
전기차 업체 리비안은 3% 넘게 하락했다. 1분기 손실이 예상보다 적었지만 투자심리를 끌어올리기에는 부족했다. 회사는 2026년 판매 목표(6만2000~6만7000대)를 유지했다.
◆ 샌디스크(SNDK)
낸드플래시 및 저장장치 기업 샌디스크는 4% 하락했다. 3분기 실적과 가이던스가 모두 기대를 웃돌았지만, 올해 들어 주가가 360% 넘게 급등한 데 따른 차익실현 매물이 출회됐다.
◆ 크로락스(CLX)
생활용품 업체 크로락스는 5.5% 하락했다. 3분기 실적은 예상치를 웃돌았지만, 연간 이익 전망을 하향 조정하면서 투자자 우려가 커졌다.
◆ 웨스턴디지털(WDC)
데이터 저장장치 기업 웨스턴디지털은 8% 하락했다. 실적과 가이던스 모두 기대를 웃돌았지만, 최근 주가 급등에 따른 부담이 반영됐다.
◆ 암젠(AMGN)
암젠은 2% 하락했다. 연간 실적 가이던스를 소폭 상향하는 데 그치면서 기대에 못 미쳤다.
◆ 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR)
전력반도체 설계 기업 모놀리식 파워 시스템즈는 2% 하락했다. 실적은 예상치를 웃돌았지만 주가는 약세를 보였다.
◆ 아스트라제네카(AZN)
글로벌 제약사 아스트라제네카는 1% 넘게 하락했다. 미국 식품의약국(FDA) 자문위원회가 신규 암 치료제 승인을 거부하면서 투자심리가 위축됐다.
koinwon@newspim.com