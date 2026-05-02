경북도교육감 3선도전 임종식 "더 따뜻한 경북교육 반드시 완성하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 임종식 경북도교육감이 2일 선거사무소 개소식을 열고 3선 연임 도전을 공식화했다.
- 경북권 22개 시·군 지지자 1500여 명이 참석해 임 예비후보의 도전을 지지했다.
- 임 예비후보는 AI 시대 대응과 교육 격차 해소 등을 핵심 과제로 제시했다.
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '경북도교육감 3선 연임'에 도전한 임종식 현 교육감이 2일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.
이날 개소식에는 3선 경북도지사 도전에 나선 이철우 국민의힘 예비후보를 비롯해 경북권 22개 시·군의 지지자 1500여 명이 참석해 임종식 예비후보의 3선 교육감 도전 행보에 힘을 실었다.
임 예비후보는 "지난 8년 동안 도민과 교육 가족 여러분께서 보내주신 믿음과 성원 덕분에 경북교육은 많은 변화를 만들어 왔다"고 강조하며 "이제 그 성과를 바탕으로 각자의 꿈을 살리는 더 따뜻한 경북교육을 반드시 완성하겠다"고 피력했다.
임 예비후보는 "경북의 아이들이 무엇을 필요로 하는지, 선생님들이 무엇 때문에 힘든지, 학부모님들이 무엇을 걱정하는지 누구보다 잘 알고 있다"고 '경북교육 47년간의 경험'을 강조하며 "현장을 아는 사람이 책임지고, 경험 있는 사람이 끝까지 완성해야 한다"며 '경북 교육 완성론'을 거듭 역설했다.
임 예비후보는 또 "모든 아이가 같은 길을 가는 것이 아니라 각자의 소질과 가능성에 맞게 성장해야 한다"며 "도시의 아이도, 농산어촌 작은 학교의 아이도 모두 소중하다"고 강조했다.
또 임 예비후보는 "선생님이 교육에 집중할 수 있어야 아이들이 제대로 배울 수 있다"고 강조하며 "교사의 정당한 교육활동을 지키고, 학생의 마음 건강을 살피며, 학부모가 신뢰하는 학교를 만들겠다"며 교권 보호와 교육 공동체 회복론을 피력했다.
그러면서 임 예비후보는 ▲AI 시대 대응 ▲학령 인구 감소 ▲작은 학교 문제 ▲교육 격차 해소 ▲학생 마음 건강 ▲교사의 교육 활동 보호 등을 경북교육 핵심 과제로 제시했다.
임종식 예비후보는 "이번 도전은 자리를 위한 도전이 아니라 경북교육을 끝까지 책임지기 위한 마지막 소명"이라고 강조하며 "지난 8년의 성과 위에 경북교육 47년 경험의 힘을 더해, 말이 아니라 책임과 실행으로 더 따뜻한 경북교육을 반드시 완성하겠다"며 지지를 호소했다.
nulcheon@newspim.com