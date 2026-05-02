[통상학도의 호주 다이어리] 라 스트라다 ① 이 곳은 가봐야 해

[통상학도의 호주 다이어리]는 호주 멜버른에서 어학연수를 하고 있는 장해윤 대학생 인턴기자의 생생한 호주 체험기다. 장 기자에게 호주는 다양한 국적과 문화적 배경을 지닌 사람들과 함께 호흡하며 국제적 감각을 키울 수 있는 요람이라 한다. '어학연수편'을 시작으로 장 기자가 전할 글들은 글로벌 재원으로 성장하고픈 이들에게 소중한 경험을 공유하는 기회가 될 것으로 기대된다.

[멜버른=뉴스핌] 장해윤 대학생 인턴기자 = 호주에 머무는 유학생이라면 한 번쯤 고민하게 된다. 어디를 꼭 가봐야 할까. 넓은 국토만큼이나 다양한 볼거리가 있는 만큼 단순한 관광지를 넘어 호주에서만 경험할 수 있는 장소를 찾는 것이 중요하다.

현지 생활을 하다 보면 유명 관광지보다 오히려 자연, 도시 일상, 그리고 지역 특유의 분위기가 더 깊은 인상을 남기는 경우가 많다. 이번 글에서는 유학생의 시선에서 꼭 한 번은 가볼 만한 장소들을 정리해보았다.

호주를 상징하는 이미지 [AI 생성 이미지 = 장해윤 대학생 인턴기자]

◆ 추천 장소 ① 자연: "호주는 자연이 다 한다"

호주의 자연을 이야기할 때 빠지지 않는 곳으로는 골드코스트의 서퍼스 파라다이스 해변, 블루마운틴, 그레이트 오션로드 등이 있다. 각기 다른 매력을 지닌 이 장소들은 호주가 왜 '천연 뷰 맛집(자연 강국)'으로 불리는지 실감하게 한다.

그레이트 오션로드 [사진=장해윤 대학생 인턴기자]

그중에서도 특히 인상 깊었던 곳은 바이런베이(Byron Bay)다. '히피의 도시'라는 별명처럼, 이곳은 다른 관광지와는 확연히 다른 분위기를 갖고 있다.

해변은 선명한 푸른빛을 띠고 있었고, 거리에는 개성 있는 옷가게와 편집숍, 카페와 레스토랑이 이어져 있었다. 무엇보다 관광객보다는 현지인이 더 많아 보다 '호주다운' 분위기를 느낄 수 있다는 점이 인상적이었다.

해변에는 많은 사람들이 모래사장에 누워 햇빛을 즐기고 있었고, 바다에서는 서핑을 즐기는 모습이 자연스럽게 펼쳐졌다. 이러한 풍경은 단순한 관광지가 아니라 '자연 속에서 여유를 즐기는 삶'을 그대로 보여주는 장면이었다.

바이런베이 해변가의 모습 [사진=장해윤 대학생 인턴기자]

접근성도 나쁘지 않은 편이다. 브리즈번 시티에서 버스를 이용하면 약 2시간 30분 정도 소요되며 당일치기 방문도 가능하다. 다만 이동 시간이 길기 때문에 여유 있게 일정을 잡는 것이 좋다.

해변가에 앉아 수영과 서핑을 즐기는 사람들을 바라보고 있으면, 어느 순간 자연스럽게 그 분위기에 스며드는 자신을 발견하게 된다. 호주의 자연은 단순히 '보는 것'을 넘어, 그 안에서 함께 시간을 보내게 만드는 힘이 있다.

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◆ 추천 장소 ② 도시: "도시 자체가 하나의 분위기"

자연이 호주 본연의 매력을 보여준다면, 도시는 또 다른 방식으로 여행자의을 오감을 자극한다. 멜버른의 플린더스역, 시드니 오페라 하우스, 브리즈번의 인공해변 스트리츠비치 등 각 도시를 대표하는 명소들 인상적이지만 그중에서도 가장 기억에 남는 곳은 멜버른의 야라강이다.

스트리츠 비치 [사진=장해윤 대학생 인턴기자]

야라강은 멜버른 시티의 스카이라인을 한눈에 담을 수 있는 장소로, 낮과 밤 모두 각기 다른 매력을 지닌다. 특히 해 질 녘, 핑크빛으로 물든 하늘을 배경으로 펼쳐지는 도시 풍경은 그 자체로 한 편의 영화 속 장면 같다.



강과 공원, 그리고 도심의 빌딩이 한데 어우러진 이 공간은 '도시와 자연의 공존'이라는 표현이 가장 잘 어울리는 곳이다. 화려하면서도 여유로운 분위기는 멜버른만의 색깔을 고스란히 드러낸다.

야라강의 전경 [사진=장해윤 대학생 인턴기자]

강변을 따라 조성된 산책로에는 여유롭게 거니는 사람들의 모습을, 곳곳에 자리한 바와 레스토랑에서는 식사와 함께 풍경을 즐기는 이들의 모습을 쉽게 만날 수 있다. 비교적 안전한 분위기 덕분에 혼자 방문해도 부담이 없다는 점 역시 장점이다.

자연이 주는 압도적인 풍경과는 또 다른 도시의 명소는 보다 세련되고 감각적인 경험을 제공한다. 야라강은 그 중심에서 '도시 자체가 하나의 분위기'라는 말을 실감하게 만드는 공간이다.

◆ 추천 장소 ③ 일상형 핫플: "관광이 아닌, 호주의 일상 속으로"

호주에서 '진짜 현지 분위기'를 느끼고 싶다면 마켓과 카페 거리를 빼놓을 수 없다. 멜버른의 퀸 빅토리아 마켓, 피츠로이 마켓, 시드니의 패디스 마켓 등 다양한 장소가 있지만 그중에서도 가장 인상 깊었던 곳은 사우스 멜버른 마켓이다.

사우스 멜버른 마켓 [사진= 사우스 멜버른 마켓 홈페이지]

이곳은 대표 관광지인 퀸빅토리아 마켓보다 비교적 쾌적하고 정돈된 분위기를 갖추고 있으며 멜버른 시티에서 트램으로 20분이면 갈 수 있기 때문에 접근성도 좋다.

무엇보다 현지인의 비중이 높아 관광지가 아닌 생활 공간에 들어온 듯한 느낌을 준다. 시장 안에는 신선한 해산물과 치즈, 햄 등 다양한 식재료가 진열돼 있다. 장을 보러 나온 사람들과 식사를 즐기는 사람들로 활기가 넘친다.

마켓 내부에는 간단히 식사를 할 수 있는 푸드코트와 베이커리, 카페들이 모여 있어 하나의 복합 공간처럼 기능한다. 그중에서도 유명 베이커리인 '아가트 파티스리(Agathe Patisserie)'의 크루아상과 에그 커스터드는 높은 가격대에도 불구하고 많은 사람들이 찾는 인기 메뉴다.

마켓에서는 단순히 음식을 먹는 것을 넘어 직접 식재료를 고르고 어떤 음식을 해 먹을지 고민하는 과정 자체가 하나의 경험이 된다. 친구와 함께 방문해 여러 음식을 나눠 먹고, 쇼핑을 즐기는 방식이 특히 잘 어울리는 공간이다.

화려한 관광지와는 달리, 이러한 마켓은 여행보다는 '나도 그들 삶의 일원'이라는 느낌으로 다가온다. 다양한 음식과 사람들, 그리고 일상의 소소한 풍경이 어우러진 이 공간은 호주 생활의 또 다른 매력을 보여주는 장소다.

◆ 유학생을 위한 여행 팁: "멀리보다, 현실적으로 움직이기"

호주에서의 여행은 한국과 달리 거리와 이동 시간을 고려한 계획이 필수적이다. 대부분의 근교여행은 당일치기 또는 1~2박 일정으로 진행하는 경우가 많으며, 교통편과 숙소, 동선을 사전에 준비하는 것이 중요하다. 낯선 환경에서의 즉흥 여행보다는 일정 관리가 훨씬 효율적이다.

이동 수단에 따라 비용 차이도 크게 나타난다. 근교 이동의 경우 기차는 비교적 저렴하고 쾌적해 유학생들에게 가장 현실적인 선택지로 꼽힌다. 반면 도시 간을 바로 연결하는 장거리 버스(예: Greyhound Australia)는 편리하지만 비싼 편이다. 실제로 브리즈번에서 바이런베이까지 왕복 기준 10만 원 이상이 든다. 미리 예약해 가격을 비교하는 것이 필수다.

숙박은 비용을 절약할 수 있는 요소 중 하나다. 호텔보다 에어비앤비를 활용하면 상대적으로 저렴한 가격에 숙소를 구할 수 있어 단기 여행 시 부담을 줄일 수 있다.

또 하나의 방법은 현지 유학생 커뮤니티나 어학원 연계 프로그램을 활용하는 것이다. 일부 기관에서는 버스를 대절해 근교 여행을 함께 진행하는 프로그램을 운영하는데, 개별 이동보다 비용과 시간 측면에서 효율적이다. 일정이 이미 구성되어 있어 초행자에게 특히 유용하며 비교적 안전하게 여행을 다녀올 수 있다는 장점도 있다.

요약하면 호주에서 여행은 '많이 가는 것'보다 '현실적으로 계획하는 것'이 중요하다. 이동 거리와 비용을 고려해 가까운 곳부터 차근차근 경험해 나가는 방식이 유학생에게는 가장 효율적인 여행법이다.

호주에서의 여행은 단순히 유명 관광지를 방문하는 것을 넘어, 그곳의 분위기와 생활을 함께 경험하는 과정에 가깝다. 광활한 자연, 세련된 도시, 그리고 일상이 녹아든 공간까지, 각기 다른 매력을 지닌 장소들은 호주라는 나라를 입체적으로 보여준다.

특히 유학생에게 여행은 새로운 환경에 적응하는 또 하나의 방식이기도 하다. 가까운 곳부터 천천히 경험하며 자신만의 속도로 호주를 알아가는 과정 속에서 단순한 관광 이상의 의미를 발견하게 된다.

결국 호주에서 꼭 가봐야 할 곳은 정해져 있기보다 직접 경험하며 만들어가는 것에 가깝다. 익숙하지 않은 공간 속에서 새로운 풍경을 마주하고, 그 안에서 자신만의 순간을 쌓아가는 것—그것이 이곳에서의 여행이 주는 가장 큰 가치일 것이다.

*글쓴이 장해윤은 성신여자대학교에서 지리학과를 전공하고 국제통상학을 복수전공 중인 대학생이다. 2025년 8월부터 어학연수를 위해 호주 브리즈번에 머물렀으며, 현재 멜버른에서 현지 생활을 이어가고 있다