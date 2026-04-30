KB증권, 매월 연금 투자 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 30일 연금 고객 대상 월간 라이브 세미나 운영을 밝혔다.
- 연금마스터가 매월 투자 전략 소개하며 고객 질문 중심으로 자산 관리 돕는다.
- 29일 첫 세미나서 ETF 동향 다루고 5월부터 유튜브 영상 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 연금 투자 고객을 위한 월간 라이브 세미나를 운영한다고 30일 밝혔다.
'연금마스터와 연마하자'를 주제로 진행하는 세미나는 영업점 연금 전문가인 연금마스터가 매월 투자 전략을 소개하는 프로그램이다. 고객이 실제 상담에서 자주 묻는 질문을 중심으로 구성해 연금 자산을 스스로 이해하고 관리할 수 있도록 돕는다.
지난 29일 첫 세미나는 'ETF 뭐 담지?'를 주제로 진행됐다. KB증권 연금마스터와 KB자산운용 전문가가 최근 시장 환경을 점검하고 연금 투자자가 주목할 만한 ETF 동향을 다뤘다. 연금 계좌에서 ETF를 매매할 때 확인해야 할 사항도 제시했다.
실시간 참석이 어려운 고객을 위해 5월부터 세미나 영상을 KB증권 유튜브 채널 '깨비증권 마블TV'에 공개할 예정이다. 고객은 시간과 장소에 관계없이 연금 투자 정보를 접할 수 있다.
올해 세미나는 4월을 포함해 총 7회 진행된다. 다음 달 27일 열리는 세미나에서는 '온 가족 ETF 투자 방법'을 다룰 예정이다.
dconnect@newspim.com