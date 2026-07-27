디지털서울문화예술대, 26학년도 2학기 신·편입생 2차 모집 시작

AI 핵심 요약beta
- 디지털서울문화예술대학교가 2026학년도 2학기 신편입생 2차 모집을 7월22일부터 8월20일까지 진행한다고 밝혔다
- 서울문화예술대는 문화예술 중심 실무형 특성화 학과와 블렌디드 러닝을 통해 이론·실습·실무 교육을 병행하고 있다
- 4년제 학사와 자격증, 국가장학금 등 장학 혜택을 제공하며 수능·내신 미반영으로 다양한 전공 신편입생을 모집한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 디지털서울문화예술대학교(이하 서울문화예술대)가 2026학년도 2학기 신·편입생 2차 모집을 7월 22일부터 8월 20일까지 진행한다고 밝혔다. 고등학교 졸업자 또는 검정고시 합격자, 이와 동등 이상의 학력 인정자는 지원할 수 있으며, 편입학은 2학년과 3학년으로 나뉘어 모집한다.
서울문화예술대는 문화예술 중심의 실무형 특성화 학과를 운영하는 사이버대학이다. 강형욱 반려동물학과 특임교수, 이은미 실용음악학과 특임교수, 이세환 국방안보경찰학과 특임교수 등 각 분야 전문가들이 교수진으로 참여하고 있다. 산업 현장과 연계한 교육을 통해 재학 중 실전 이용을 쌓을 수 있는 환경을 제공한다고 학교 측은 설명했다.
이 대학은 20여 년간 온·오프라인 교육을 결합한 블렌디드 러닝 교육을 진행해왔다. 이론, 실습, 실무 교육을 병행하며, 학과별 맞춤형 실습실을 갖추고 대면 실습과 특강을 운영하고 있다.
4년제 학사 학위 취득과 함께 다양한 자격증 취득이 가능하며, 국가장학금을 포함한 장학 혜택이 마련돼 있다. 입학생 전원에게 장학금을 지급한다고 학교 측은 밝혔다.
모집 학과는 연극영화학과, 토탈뷰티아트학과, 사회체육학과, 실용음악학과, 건축공학과, 모델학과, 시각영상디자인학과, 사회복지학과(실버문화경영전공/사회복지전공), 한국어교육학과, 반려동물학과, 조리학과, 항공정비학과, 항공서비스학과, 국방안보경찰학과, 패션산업학과, 실용무용학과, 바둑학과 등이다.
수능 및 내신은 반영하지 않으며, 자세한 입학전형은 입학지원센터에서 확인할 수 있다. 입학 상담은 대표전화 또는 실시간 상담으로 문의 가능하며, 원서 접수는 유웨이어플라이와 진학어플라이를 통해 진행된다.
whitss@newspim.com