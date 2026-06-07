쿠팡 CFS, 물류로봇 인재에 '채용 가산점'…AI 물류전쟁 대비한다

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ILRC 물류로봇경진대회 공식 후원…수상자 전원 입사 지원 가산점

AGV·AMR·로보틱 암 등 실무형 기술 평가…스마트 물류 인재 확보 속도

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 스마트 물류 산업을 이끌 AI 로봇 기술인재 확보에 나섰다. 물류 현장에 로봇과 자동화 기술 도입이 확대되는 가운데, 경진대회 후원을 통해 우수 인재를 발굴하고 채용 연계까지 이어가겠다는 전략이다.

7일 CFS는 과학기술정보통신부, 대구광역시, 정보통신기획평가원(IITP)이 공동 주최한 '2026 ILRC 물류로봇경진대회'에 고용노동부와 함께 공식 후원사로 참여했다고 밝혔다. 지난해에 이어 올해도 대회 후원을 통해 기술인재 양성과 채용 연계 행보를 이어갔다.

쿠팡풀필먼트서비스 박수현 최고인사책임자(왼쪽)와 인하공업전문대학 김성찬 총장이 MOU를 기념하고 있다. [사진=쿠팡풀필먼트서비스 제공]

지난 4~5일 한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스에서 열린 이번 대회에는 전국 고등·대학교 129개 팀, 361명이 참가했다. 참가 학생들은 실제 물류 현장의 메커니즘을 반영한 로봇을 직접 제작·구동하며 무인운반로봇(AGV)의 위치 인식, 자율이동로봇(AMR)의 장애물 회피, 영상처리 기반 객체 인식, 매니퓰레이터 정밀 제어 등 실무형 AI 기술 역량을 평가받았다.

CFS는 기술 역량이 우수한 2개 팀을 선정해 '쿠팡풀필먼트서비스 대표이사상'을 수여했다. 대회 수상자 전원에게는 향후 CFS 입사 지원 시 가산점을 부여하는 등 실질적인 채용 연계 혜택도 마련했다.

CFS는 전국 주요 풀필먼트센터에 AGV, 자율주행 이동로봇(ACR), 포장 자동화 로봇, 로보틱 암 등 AI·로보틱스 기반 첨단 기술을 도입해왔다. 회사는 이를 통해 현장 직원의 업무 강도를 낮추고 물류 효율성을 높이는 스마트 물류 혁신을 지속한다는 방침이다.

mkyo@newspim.com