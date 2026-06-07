K-건기식 찾는 외국인 잡는다…KGC·롯데면세점 맞손

면세 채널 차별화 상품 공동 기획…뿌리삼·IP 협업 에디션 확대

온·오프라인 마케팅 강화…주요 시내점 매장 리뉴얼도 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KGC가 롯데면세점과 손잡고 면세 채널 전용 상품과 고객 체험 콘텐츠를 확대한다. K-건강기능식품에 대한 외국인 고객 관심이 커지는 가운데, 정관장 브랜드를 앞세워 국내외 관광객과의 접점을 넓히겠다는 전략이다.

KGC는 롯데면세점과 전략적 업무협약을 체결하고 면세 채널 내 차별화 상품 출시 및 고객 경험 강화에 나선다고 7일 밝혔다. 지난 4일 서울 중구 롯데면세점 명동본점에서 열린 협약식에는 김태원 KGC 영업본부장과 이정민 롯데면세점 상품부문장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

지난 4일 김태원 KGC 영업본부장(좌)과 이정민 롯데면세점 상품부문장(우)이 MOU 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=정관장 제공]

이번 협약은 양사의 브랜드 경쟁력을 기반으로 면세 채널에 특화한 상품과 서비스를 공동 기획하기 위해 마련됐다. 정관장은 KGC의 대표 건강기능식품 브랜드로 '에브리타임', '홍삼정', '뿌리삼' 등을 선보이고 있다. 최근 면세 채널에서는 K-건기식에 대한 관심 확대에 따라 외국인 고객 수요가 지속적으로 늘고 있다.

양사는 이번 MOU를 통해 '뿌리삼' 단독 상품 개발과 지식재산권(IP) 협업 에디션 출시 등 공동 상품 기획을 추진한다. 특히 정관장은 올 추석 시즌에 맞춰 인기 캐릭터 브랜드 산리오와 협업한 '에브리타임' 한정판 에디션을 롯데면세점 단독 상품으로 선보일 예정이다.

정관장은 롯데면세점과 온·오프라인 마케팅 협업도 확대한다. 내·외국인 관광객 대상 프로모션과 체험 콘텐츠를 강화하고, 롯데면세점 주요 시내점의 정관장 매장 리뉴얼도 순차적으로 추진한다. 이를 통해 쇼핑 편의성을 높이고 차별화된 브랜드 경험을 제공한다는 방침이다.

mkyo@newspim.com