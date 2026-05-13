침향 브랜드존부터 웰니스 패키지까지…정관장 체험형 협업 확대

AI 핵심 요약beta
- 정관장이 13일 파크로쉬 리조트와 협업해 기다림 침향 체험 마케팅을 강화했다.
- 리조트 내 브랜드존을 마련하고 침향 원료 관찰 및 SNS 이벤트를 진행한다.
- 6월부터 웰니스 패키지와 요가·명상 클래스, 7월 구매 바우처 증정을 운영한다.
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침향 원료 체험·SNS 이벤트 등 고객 참여형 콘텐츠 운영
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정관장 프리미엄 침향 브랜드 '기다림 침향'이 웰니스 리조트 '파크로쉬 리조트 앤 웰니스'와 협업을 진행하며 체험형 마케팅 강화에 나선다. 바쁜 일상 속 재충전과 균형 있는 쉼에 대한 관심이 커지는 가운데, 웰니스 경험과 브랜드 철학을 결합해 소비자 접점을 확대하겠다는 전략이다.
정관장은 올해 12월까지 파크로쉬 리조트 앤 웰니스와 협업 프로그램을 운영한다고 13일 밝혔다. '기다림 침향'은 정관장이 선보인 마음 관리 전문 브랜드로, 인도네시아산 고품질 침향 원료에 정관장의 기술력을 접목한 제품이다. 현재 ▲기다림 침향액 ▲기다림 침향환 ▲기다림 평심환 ▲기다림 평정 세트 등 다양한 라인업을 운영 중이다.
정관장은 리조트 내에 '기다림 브랜드존'을 마련해 브랜드 철학과 제품을 경험할 수 있도록 했다. 브랜드존에서는 침향 원료 실물을 직접 관찰할 수 있으며, SNS 고객 참여형 경품 이벤트도 함께 진행된다.
오는 6월부터는 '파크로쉬 시그니처 웰니스 패키지'와 부모님 고객을 위한 '웰니스 포 페어런츠 패키지'를 통해 객실 숙박과 웰니스 프로그램, '기다림 침향' 제품 체험 기회를 제공한다. 또한 브랜드 철학을 반영한 '마음다림 요가'와 '기다림 차명상 클래스' 등 프로그램도 운영해 휴식과 명상을 결합한 웰니스 경험을 선보일 예정이다.
정관장은 고객 참여형 이벤트도 마련했다. 오는 7월에는 '기다림 침향' 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 약 70만원 상당의 파크로쉬 객실 바우처를 증정한다.
정관장 관계자는 "이번 협업은 '기다림 침향'이 추구하는 심신 균형의 가치를 프리미엄 웰니스 공간과 결합해 고객들이 직접 체험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 다양한 라이프스타일 기반 협업을 통해 일상 속 브랜드 경험을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com