李대통령, 베트남 하노이 도착…22일 또 럼 서기장과 정상회담

3박 4일간 베트남 국빈 순방 일정 시작

베트남 권력 서열 1~3위 릴레이 면담

원전·인프라·가전·경제산업 협력 확대

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 인도 국빈 방문을 마친 이재명 대통령이 21일(현지시간) 다음 순방국인 베트남에 도착했다. 이 대통령은 이튿날부터 동포간담회를 시작으로 베트남 국빈 방문 일정을 시작한다.

이 대통령은 이날 오후 6시 10분께 공군 1호기를 타고 베트남 하노이 노이보이 국제공항에 도착했다. 참모진들이 먼저 1호기에서 나온 후 6시 19분께 이 대통령과 김혜경 여사가 내려왔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 오후 6시 10분께 공군 1호기를 타고 베트남 하노이 노이바이 국제공항에 도착했다. [사진=청와대]

베트남 측에서 레 카잉 하이 국가주석실 장관과 부 다이 탕 하노이시 인민위원장, 응우옌 밍 부 외교부 수석차관, 부호 주한 베트남 대사가 이 대통령 부부를 맞앗다. 한국 측에서는 최영삼 주베트남 대사 부부와 양모세 하노이한인회장, 고태연 베트남 한인상공인연합회장, 최분도 민주평통 아태지역회의 부의장이 이 대통령 부부를 영접했다.

이 대통령은 3박 4일간 베트남을 국빈 방문한다. 22일 베트남 한인 동포와 오찬간담회를 시작으로 호치민 묘소 헌화, 공식 환영식과 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 한다. 두나라 정상은 정상회담 결과를 바탕으로 양해각서(MOU) 교환식을 한 뒤 양국 합의사항이 담긴 공동언론발표를 한다.

이 대통령은 럼 서기장이 마련한 국빈 만찬을 마지막으로 일정을 마무리 한다. 23일에는 베트남 국가 권력 서열 2위 레 민 흥 총리, 서열 3위 쩐 타인 먼 국회의장과 연쇄 면담과 오찬을 한다. 이날 오후에는 한-베트남 비즈니스 포럼에도 참석한다.

포럼에는 인도에 이어 이 대통령 순방에 동행한 주요 그룹 총수들도 함께 한다. 원자력발전소부터 베트남 인프라 구축사업, 가전을 비롯한 경제산업 전반에 걸쳐 한국 기업이 진출해 있어 주요 그룹 총수의 관심이 높은 상황이다.

순방 마지막 날인 24일에는 럼 서기장과 다시 만나 베트남의 대표적 문화유적인 탕롱 황성을 시찰하는 친교 일정을 한 뒤 귀국길에 오른다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 오후 6시 10분께 공군 1호기를 타고 베트남 하노이 노이바이 국제공항에 도착했다. [사진=청와대]

pcjay@newspim.com