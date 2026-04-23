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위성락 "한-베 정상회담 계기 4800억원 인프라 사업 참여…16조 육류시장 진출"

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  • 청와대는 23일 이재명 대통령 베트남 방문으로 한국 기업이 4800억 원 도시철도 사업에 참여한다.
  • 동물위생 MOU로 110억 달러 육류시장 진출 토대를 마련하고 의약품 수출 1000억 원 증가를 기대한다.
  • 베트남 새 지도부와 신뢰 강화로 CSP 비전 실질 협력 성과를 내고 12건 MOU를 체결한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령 베트남 국빈 방문 성과 브리핑
"의약품 MOU로 연간 1000억원 수출 늘 것"
"국방, 방산, 에너지 등 분야 협령 심화·확대"

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 청와대는 23일(현지시간) 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 한국 기업이 4800억 원 규모의 베트남 도시철도 인프라 사업에 참여할 길이 열리고 110억 달러(16조원) 규모의 베트남 육류 시장 진출의 토대를 마련했다고 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 이날 오후 베트남 하노이 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "오늘 오후 한-베트남 비즈니스 포럼을 계기로 체결될 4800억 원 규모의 호치민시 도시철도 차량 계약은 양국의 인프라 협력의 마중물이 될 것"이라고 설명했다.

이재명 대통령이 지난 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 소인수회담을 하기 전 악수하면서 인사하고 있다. [사진=청와대]

◆ "110억 달러 규모 베트남 육류시장 진출 기여"

위 실장은 "동물 위생과 검역 협력 양해각서(MOU)는 한국 기업이 110억 달러 규모의 베트남 육류 시장 진출을 확대하는 데 기여할 것"이라며 "이번에 체결한 의약품 안정성 협력 MOU를 바탕으로 한국 의약품 수출도 연간 1000억 원 정도 늘어날 것으로 기대 중"이라고 전했다.

동물 위생과 검역 MOU는 열처리 가금육을 포함한 축산물 교역 촉진과 검역 분야 정보 교환 협력이 주요 내용이다. 전날 이 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석의 정상회담을 계기로 체결됐다. 특히 수출 검역 협상은 이번 이 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 타결됐다.

의약품 안정성 협력 MOU도 전날 체결됐다. 청와대는 이 MOU로 베트남에서 한국의 제약·바이오 분야 신속허가 지위 획득을 위한 기반이 마련됐다고 평가했다.  

위 실장은 "베트남은 한국의 3위 교역 투자 대상국이자 1만 개의 한국 기업이 진출해 있는 한국의 글로벌 공급망 핵심 거점"이라며 "(이번 국빈 방문으로) 베트남의 새 지도부와의 정치적인 신뢰를 강화해 한국-베트남 관계의 비약적인 발전 기반을 마련했다"고 방문 성과를 설명했다.

위 실장은 전날 이 대통령과 럼 서기장의 정상회담과 친교일정, 이날 오전 베트남 권력 서열 2위 레 밍 흥 총리, 3위 쩐 타인 먼 국회의장과의 연쇄 면담을 근거로 들었다.

위 실장은 "이 대통령은 베트남 새 지도부의 첫 국빈으로 방문했다"며 "베트남의 최고 지도자인 럼 서기장과의 정상회담, 친교 일정을 통해 개인적인 친밀감과 유대를 더욱 공고히 했다. 총리와 국회의장 새 지도부 전원과 면담했다"고 설명했다. 

이재명 대통령이 지난 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 소인수회담을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "CSP 비전 실질 협력 사업에서 성과로"

특히 이번 정상회담의 성과로 위 실장은 "국방과 방산, 에너지, 인프라, 과학기술, 문화, 인적 교류 등 폭넓은 분야에서 협력을 한층 심화·확대해 나가기로 했다"고 설명했다. 럼 서기장은 이 대통령에게 베트남의 원전 건설과 같은 에너지 전환 과정에 한국 기업의 참여를 환영했다고 화답했다.

위 실장은 "이 대통령의 베트남 국빈 방문은 지난해 발표한 한국-동남아국가연합(ASEAN·아세안) 포괄적 전략적 동반자 관계, 시에스피(CSP) 비전을 아세안 내 중점 협력국과 구체적인 실질 협력 사업에서 성과로 이어간다는 의미를 지닌다"고 설명했다.

CSP 비전은 이 대통령이 지난해 한-아세안 정상회의에서 제시했다. '꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다'는 뜻을 담았다. 

위 실장은 "두 정상은 평화와 안정의 파트너로서 다양한 국제 현안에 대한 긴밀한 소통과 협력을 강화하기로 했다"며 "한반도의 평화 공존이 역내는 물론 국제사회의 공동 이익이라는 것에 대해서도 의견을 같이 했다"고 말했다.

위 실장은 "이번 대통령의 국빈 방문은 베트남과의 교역·투자와 협력을 한층 공고히 하고 보다 미래 지향적인 분야로 협력의 지평을 확대했다"며 "양국 간 협력의 질적 수준을 한 단계 도약시키는 계기가 됐다"고 강조했다.

이 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 양국은 경제와 안보, 과학기술, 보건, 환경을 망라한 12건의 협력 문서와 MOU를 맺었다. 

pcjay@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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