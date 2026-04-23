베트남 서열 2위 만난 李대통령 "원전·교통 인프라·에너지 협력 강화…'홍강의 기적' 만들자"

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레 밍 흥 베트남 총리와 면담

"에너지와 물류 흐름이 산업 지탱"

"금융 인프라가 자금 흐름 가속화"

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 베트남의 서열 2위인 레 밍 흥 총리를 만나 원전과 교통 인프라, 에너지 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 했다.

이 대통령은 "새로운 '홍강의 기적'을 함께 만들어 나갈 수 있도록 많은 관심과 배려를 부탁한다"고 했다.

이 대통령은 이날 베트남 하노이 총리실에서 흥 총리와 면담하고 이같이 말했다.

이 대통령은 "잘 아시듯 안정적인 에너지와 물류의 흐름이 산업을 지탱하고 효율적인 금융 인프라가 자금의 흐름을 가속화한다"며 "과거 한국은 원전을 통한 에너지 자립과 고속도로·철도를 통한 물류혁신, 투명한 금융 결제 시스템이라는 3가지 핵심 인프라에 집중 투자했다"고 설명했다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 레 민 흥 총리와 면담에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "이러한 물리적·제도적 토대의 결합이야말로 한국이 단기간에 경제 도약을 이뤄낸 결정적 엔진이었다"고 강조했다.

베트남은 한국의 발전 모델을 벤치마킹해 비약적인 경제 성장을 이뤘다. 베트남 수도 하노이를 가로지르는 홍강(Red River·Sông Hồng)을 중심으로 빠른 경제성장을 이뤄 '홍강의 기적'이라고도 부른다.

이 대통령은 "베트남은 높은 경제성장률을 바탕으로 '2030년 중고소득국 도약', '2045년 고소득 선진국 진입'을 목표로 국가 개조 계획을 추진 중"이라고 말했다.

이 대통령은 "어제 또 럼 베트남 국가주석과 정상회담을 통해 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계를 한층 성숙하게 심화·발전시켜 나가자는 데 뜻을 함께했다"고 말했다.

특히 이 대통령은 "역내 경제 성장의 견인차인 베트남의 성공은 우리 모두의 성공"이라며 "한국은 신뢰할 수 있는 협력 동반자로서 베트남의 성장 목표 달성에 함께하고 싶다"고 강조했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담을 하기 전 기념촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "한국 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경이 제공되도록 총리께서 각별한 지원을 아끼지 않을 것으로 믿는다"고 요청했다.

흥 총리는 "현재 베트남은 신속하고 지속 가능한 국가발전을 이루고자 전략적 과제 이행에 집중하고 있다"며 "2030년까지 현대산업을 갖춘 고소득 개발도상국으로 2045년까지 고소득 선진국으로 도약하기 위해 노력 중"이라고 설명했다.

흥 총리는 "목표 달성을 위해 정책과 인적자원, 인프라 분야에서 3대 전략적 돌파구를 마련하고 있다"며 "민간 부분을 경제 성장의 가장 중요한 원동력으로 육성하는 데 주력하고 있다. 한국이 베트남의 이러한 목표 달성에 함께 협력하고 지원해 주길 기대한다"고 화답했다.

베트남의 국가 권력 서열은 공산당 서기장이 1위, 국가주석이 2위, 총리가 3위이나, 럼 서기장이 국가주석을 겸하고 있어 흥 총리가 서열 2위다.

pcjay@newspim.com