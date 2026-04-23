전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

베트남 원전 협력 확대…대우건설, 시공 경쟁력으로 적극 공략

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 23일 베트남 국빈 방문 중 정상회담에서 교역액 1500억 달러 목표로 12건 MOU 체결했다.
  • 베트남 원전 건설 재개 협력 기반 마련하며 한국 기업 우선권 확보 가능성 커졌다.
  • 대우건설이 30년 현지 네트워크로 원전·고속철 사업 수혜 예상된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한-베트남 정상, 교역액 1500억 달러 목표 12건 MOU 체결
30년 신뢰 구축 대우건설에 업계 이목 집중
월성 원전 시공 등 팀코리아 주도 역할 기대
하노이 신도시 연계 고속철 사업 가능성 고개

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 인공지능(AI)과 반도체, 과학기술, 교통 인프라를 아우르는 전방위적 협력과 공급망 안보를 포함한 포괄적 전략 동반자로 거듭나면서 기존에 베트남과 다수 개발 사업을 함께한 대우건설의 수혜가 예상된다.

◆ 한-베트남 정상, 교역액 1500억 달러 목표 12건 MOU 체결

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 국회의사당에서 쩐 타인 먼 국회의장과 악수하고 있다. [사진=KTV]

23일 건설업계 등에 따르면 이 대통령의 베트남 국빈 방문에 따른 수혜 효과에 업계의 관심이 모이고 있다. 지난 22일 이재명 대통령과 베트남의 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석은 정상회담을 통해 2030년까지 교역액 1500억 달러 달성을 목표로 에너지, 인프라, 과학기술 분야를 아우르는 총 12건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 국빈 방문의 가장 핵심적인 성과 중 하나는 베트남 원전 건설 재개를 위한 구체적인 협력 기반을 마련했다는 점이다. 베트남은 지난 2009년 닌투언 원전 프로젝트를 추진했으나 2011년 후쿠시마 원전 사고와 재정적 부담 등의 이유로 2016년 이를 백지화한 바 있다. 그러나 최근 급격한 산업화와 도시화로 인해 전력 수요가 폭증하면서 안정적인 기저 전력 확보가 절실해졌고, 이에 베트남 정부는 원전 건설을 국가 에너지 계획에 다시 포함시켰다.

현재 베트남 정부는 남부 붕따우 지역에 상용 원전 4기 건설을 추진 중이며, 이는 2030년에서 2035년 사이 상업 운전을 목표로 하고 있다. 이번 정상회담을 계기로 체결된 '원전 개발 협력 가능성 검토 MOU'와 '원전 프로젝트 금융협력 가능성 검토 MOU'로 한국 기업들이 원전 건설 프로젝트의 우선권을 확보할 가능성이 커진 상태다. 베트남은 공개 국제 입찰 대신 정부 간 계약 형태를 선호하고 있어, 이번 정상 간의 합의는 사실상 수주전의 승기를 잡은 것으로 풀이된다.

◆ 30년 신뢰 구축 대우건설에 업계 이목 집중…신도시 연계 고속철 사업 참여 가능성

대우건설 정원주 회장(사진 오른쪽)이 지난 2024년 7월 17일 현지업체인 그린아이파크 응우옌 밍 흥 회장을 만나 끼엔장신도시 개발을 위한 현안을 논의하는 모습. [사진=대우건설]

이 가운데 베트남에서 오랜 기간 관계를 구축한 대우건설에 관심이 쏠리는 모양새다. 대우건설은 1991년 양국 수교 이전부터 베트남 지사를 설립하며 30년 넘게 현지 네트워크를 구축해 온 바 있기 때문이다.

대우건설은 하노이 스타레이크 신도시 개발을 통해 베트남 고위 관료들과 오랜 기간 신뢰를 쌓아왔다. 현재 스타레이크시티는 1단계 주거 시설 입주를 마치고 2단계 사업이 본격화되고 있으며, 복합단지와 호텔 및 오피스 단지 등의 착공이 이어지고 있다.

또한 대우건설은 타이빈성 타이빈시의 끼엔장 신도시, 하노이 트엉깟 복합신도시 등도 개발 중이다. 이번 국빈 방문에서 정원주 회장이 다수 대기업 총수들과 함께 참석한 것도 고무적이다. 정 회장은 2022년 이후 매년 수차례 베트남을 직접 방문하며 정부 고위 관계자들과의 신뢰 관계를 다져왔다. 그간의 경험을 토대로 이번 방문에서 한국과 베트남 정부 간의 가교 역할도 기대되고 있다.

팀코리아로서 다수 원전 건설 경력이 있다는 점도 부각된다. 대우건설은 월성 3·4호기와 신월성 1·2호기에서 주간사로서 시공을 담당한 이력을 보유하고 있다. 이미 대우건설은 체코 두코바니 원전 수주를 위한 팀코리아의 일원으로 참여하고 있다.

이번 국빈 방문으로 베트남 남북 고속철도에 팀코리아 차원에서의 수주전에도 가능성이 열렸다. 고속철도 분야에서 베트남 정부는 원화 기준으로 약 90조원, 전력 분야에서 190조원대에 달하는 대규모 국책 사업을 진행 중이다. 이 중 수도 하노이와 경제 중심지 호찌민을 잇는 1540km 길이의 남북 고속철도 건설을 추진 중이며, 국토교통부가 팀코리아 차원에서 수주전에 참여하고 있다.

이번 정상회담에서 이 대통령은 베트남 철도 현대화에 대한 한국의 기술력과 운영 경험을 강조하며, 이를 양국 협력의 핵심 과제로 제시했다. 이에 대우건설이 개발 중인 신도시와의 연계성도 강조되고 있다. 고속철도 사업은 노선 건설뿐만 아니라 역사 주변의 역세권 개발이 필수적이기 때문이다.

대우건설 관계자는 "대우건설은 베트남 현지에서 한 도시에서만 도시 개발 사업을 세 군데 추진 중"이라며 "탄탄한 경험을 기반으로 팀코리아 차원에서의 참여도 기대된다"고 전했다.

dosong@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동