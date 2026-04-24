中, 대만 무기판매 EU 기업 7곳 제재…희토류 등 수출 제한

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 중국이 대만에 무기를 판매한 데 관여한 유럽연합(EU) 군수기업 7곳을 겨냥해 희토류 등 이중용도 물품 수출을 통제하는 조치를 내렸다.

중국 상무부는 24일 "벨기에 허스탈과 FN 브라우닝, 독일 헨졸트, 체코 옴니폴과 엑스칼리버 아미, 스페이스노우 체코지사, 체코 항공우주 연구시험소 등 EU 소속 7개 기업을 수출통제 대상 목록에 포함한다"고 밝혔다.

중국 베이징(北京) 소재 인민대회당 앞에 있는 중국 국기가 펄럭이고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

이번 조치에 따라 중국 내 수출업자는 해당 기업을 대상으로 이중용도 물품을 수출할 수 없으며, 해외 조직이나 개인 역시 중국산 이중용도 물품을 이들 기업에 제공하는 것이 금지된다. 이미 진행 중인 거래 또한 즉시 중단해야 한다.

상무부는 이번 조치의 배경으로 국가 안보와 이익 보호, 확산 방지 등 국제적 의무 이행을 들었다. 또한 조치 시행에 앞서 EU 측과의 수출통제 대화 채널을 통해 관련 상황을 사전 통보했다고 설명했다.

상무부 대변인은 "이번 조치는 일부 EU 군 관련 기업을 대상으로 한 것"이라며 "해당 기업들이 대만 무기 판매에 관여했거나 대만과 연계된 활동을 한 데 따른 것"이라고 밝혔다.

이어 "관련 조치는 이중용도 물품만을 대상으로 하고 중·EU 간 정상적인 경제·무역에는 영향을 미치지 않는다"며 "법과 규정을 준수하는 EU 기업은 전혀 우려하지 않아도 된다"고 강조했다.

그러면서 "중국 정부는 각국과 함께 세계 평화와 주변 지역의 안정을 확고히 수호하고 글로벌 산업 및 공급망의 안정을 공동으로 보장할 것"이라고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com