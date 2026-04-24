안규백 국방부장관, 전북 해안 AI 경계작전 첫 현장 점검

"민·관·군·경 통합 감시… 스마트 강군 전환 시험대"

35사단 해안감시기동대, AI로 영상·레이더 동시 분석

국방부 "시범운영 거쳐 해안 전역 단계적 확대 적용"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 24일 전북 지역 해안을 담당하는 육군 35사단 해안감시기동대대를 찾아 AI(인공지능) 기반 해안경계작전 대비태세를 점검했다. 장관이 AI 해안경계 체계 시범부대를 직접 방문한 것은 이번이 처음이다.

안규백 국방부장관이 24일 오후 전북지역 해안 경계작전을 수행하고 있는 육군 35사단 예하 해안감시 기동대대를 방문해 'AI 기반 해안경계 작전체계' 시범운영 현황을 점검하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.24 gomsi@newspim.com

안 장관은 부대 지휘통제실에서 대대장으로부터 현재 해안경계 작전 현황을 보고받은 뒤, 각종 감시장비에서 들어오는 영상정보와 레이더 신호를 AI가 실시간으로 통합 분석·표출하는 시스템 운용 현황을 확인했다. 이 체계는 기존에 병력이 개별 모니터를 분리해 보던 방식에서, AI가 1차로 이상 징후를 선별·표시해 주는 형태로 알려졌다.

안 장관은 현장에서 "변화하는 안보환경에 맞춰 첨단기술 기반 감시체계를 구축하는 것은 선택이 아니라 필수"라며 "AI 기반 해안경계 작전체계는 우리 군이 첨단과학기술 기반의 스마트 정예 강군으로 도약하기 위한 핵심 전환점이 될 것"이라고 말했다.

이어 해안경계 작전의 성격을 "군 단독 임무가 아니라 해양경찰과 지자체 등 유관기관과의 통합된 노력이 필요한 영역"이라면서 "평시부터 통합방위 작전 개념에 따라 민·관·군·경 간 긴밀한 소통·협조 체계를 갖춰달라"고 주문했다. 안 장관은 "어떠한 상황에도 즉각 대응할 수 있는 체계를 평시에 완성해 놓는 것이 중요하다"고 했다.

안규백 장관이 'AI 기반 해안경계작전체계' 시범운영 현황을 점검한 후 임무수행에 최선을 다하고 있는 장병들을 격려하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.24 gomsi@newspim.com

안 장관은 시범부대 지휘관·장병들로부터 AI 도입에 따른 경계작전 효율성 변화, 시스템 보완 필요사항 등 '현장 목소리'를 청취했다. 그는 "시범부대로서 해안경계작전의 새로운 표준을 제시한다는 사명감을 가지고 역할과 책임을 다해 달라"고 당부했다.

AI 기술 발전과 인간 역할의 관계에 대해서도 선을 그었다. 안 장관은 "AI가 아무리 발전하더라도 이를 운용하는 것은 결국 사람"이라며 "경계작전을 수행하는 여러분이 대한민국을 지키는 최후의 보루"라며 장병들을 격려했다.

국방부는 이번 전북 지역 해안 부대 시범운용을 토대로 'AI 기반 해안경계작전 체계'를 단계적으로 확대 적용한다는 방침이다. 감시·정찰 분야부터 AI 기술을 본격 접목해 인력 소요를 줄이는 동시에 탐지·식별 능력을 끌어올리는 작업을 병행하겠다는 의도로 풀이된다.

24일 오후 육군 35사단 해안감시기동대대 장병들과 안규백 장관이 기념촬영을 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.24 gomsi@newspim.com

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