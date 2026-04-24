NH투자증권, 각자 대표 체제로 전환

IMA 진출 후 규모 확대…부문별 책임경영 도입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 기존 단독 대표 체제에서 두 명의 대표이사가 독립적으로 의사결정을 하는 각자 대표 체제로 전환한다.



24일 NH투자증권은 임시 이사회를 열어 이 같은 내용의 '대표이사 운영체제 변경안'을 의결했다고 밝혔다.



이번 개편은 NH투자증권이 종합투자계좌(IMA) 사업 진출 이후 기업 규모가 커지고 사업구조가 다변화됨에 따라 자본시장 성장 국면에 능동적으로 대응하기 위한 최고경영 구조 개편이다. NH농협금융지주가 자회사 경영 체제 고도화 차원에서 제안한 방향을 바탕으로 이사회가 수차례에 걸친 검토와 논의를 진행한 끝에 결정됐다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

이사회는 각자 대표 체제 도입에 따른 기대 효과와 예상 이슈를 함께 점검했으며, 체제 전환 과정에서 필요한 보완 장치를 단계적으로 마련하기로 했다.



NH투자증권은 이번 체제 전환을 통해 핵심 사업 부문을 전문화된 책임경영 구조로 운영할 예정이다. 각 사업 부문의 실행력과 의사결정 속도를 높이고, 고객자산 확대와 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 중장기 성장 기반을 강화한다는 방침이다.



체제 전환에 따라 중단됐던 차기 사장 선임 절차도 재개될 전망이다. NH투자증권은 당초 지난달 정기주주총회에서 임기가 만료되는 윤병운 대표이사의 후임을 선임할 예정이었으나 NH농협금융지주가 지배구조 체제 전환을 제안하면서 임원후보추천위원회 일정을 잠정 보류한 바 있다. NH투자증권은 조만간 임원후보추천위원회를 열어 사업 부문별 대표 후보 추천 절차를 개시할 계획이다.



올 1분기 IMA 사업 인가를 획득하고 사상 최대 실적을 기록한 윤병운 대표의 연임 가능성이 높아졌다는 분석이 나온다.



NH투자증권 관계자는 "IMA 사업 진출 등 회사 규모가 커진 만큼 부문별 책임경영체제를 도입해 사업 실행력을 제고하고 성장을 가속화할 예정"이라며 "사업 부문별 책임은 명확히 하되 전사 차원의 리스크 관리와 고객보호 기준은 일관되게 유지하겠다"고 밝혔다. 이어 "이번 개편은 특정 현안이나 단기적 사안에 대응하기 위한 조치가 아니라 자본시장 성장 국면에서 회사의 경쟁력과 책임경영 체계를 한 단계 높이기 위한 전략적 선택"이라고 덧붙였다.

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