미 법무부, 파월 연준 의장 수사 종결…워시 인준 걸림돌 제거

피로 검사장 "감찰관실로 이관"…틸리스 의원 인준 반대 명분도 사라져

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 법무부가 24일(현지시간) 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장에 대한 수사를 종결한다고 밝혔다. 이로써 도널드 트럼프 미국 대통령의 연준 의장 지명자인 케빈 워시의 상원 인준을 가로막던 주요 걸림돌이 제거됐다.

워싱턴 D.C. 연방검사장인 지닌 피로는 법무부 수사를 종결하는 대신 연준 내부 감시 기구인 감찰관실(OIG)에 연준 워싱턴 본부 리모델링 비용 초과 문제를 조사해달라고 요청했다고 밝혔다.

피로 검사장은 소셜미디어에 "감찰관실은 연준이 미국 납세자들에게 책임을 지도록 할 권한이 있다"며 "조만간 포괄적인 보고서가 나올 것으로 기대하며 이번 조사가 소환장 발부로 이어진 의문들을 최종적으로 해소하는 데 도움이 될 것이라고 확신한다"고 설명했다.

공화당 소속 톰 틸리스 상원의원(노스캐롤라이나)은 파월 의장에 대한 수사가 종결될 때까지 연준 지명자 인준을 모두 막겠다고 선언하면서 워시 지명자의 인준 절차를 사실상 중단시켰다. 법무부의 수사 종결로 틸리스 의원의 인준 반대 명분이 사라지게 됐다.

백악관 대변인은 감찰관실이 "이 문제를 규명하기에 가장 적합한 위치에 있다"며 상원이 워시 지명자를 인준할 것이라고 확신한다고 했다.

법무부의 파월 수사는 연준 본부 리모델링과 파월 의장의 지난해 의회 증언을 들여다보는 것이었다. 그러나 연방 판사가 지난달 연준 이사회에 대한 소환장이 파월 의장에게 금리 인하나 사임을 압박하려는 부당한 목적으로 발부됐다며 소환장 집행을 막은 바 있다. 피로 검사장은 불과 이번 주까지도 항소를 통해 수사를 계속하겠다고 공언해왔다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장. [사진=로이터 뉴스핌]

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