李대통령, 인도-베트남 순방 마치고 서울 도착…'비상 경제 대응' 집중

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 24일 인도-베트남 순방을 마치고 귀국했다.
- 공군 1호기가 성남 서울공항에 도착해 김민석 총리와 정청래 대표 등이 영접했다.
- 모디 총리·뚱 서기장 만나 에너지·희토류 협력 성과를 안고 중동·부동산 대응에 집중한다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 5박 6일의 인도-베트남 순방을 마치고 24일 귀국했다.
이 대통령과 김혜경 여사, 수행 참모들이 탑승한 공군 1호기는 이날 오후 9시 3분께 경기 성남시 서울공항에 도착했다.
공항에는 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관, 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석 등이 나와 영접했다.
이 대통령은 전용기에서 내려 영접 나온 인사들과 악수하며 인사를 나눴다.
이 대통령은 5박 6일간의 순방 동안 나렌드라 모디 인도 총리와 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석을 연달아 만나 에너지 공급망 안정화에 공조하고, 희토류를 포함한 핵심광물 협력을 강화하기로 하는 성과를 안고 돌아왔다.
귀국한 이 대통령은 당분간 중동 상황에 따른 국제 정세 흐름을 파악하고, 국내에 미칠 영향을 최소화하는 데 집중할 것으로 예상된다.
이 대통령의 순방 직전 강 실장이 중동 3개국과 중앙아시아 1개국으로부터 원유 공급을 약속받아 한시름 덜기는 했으나 호르무즈 해협의 통항 정상화까지는 상당한 시일이 걸릴 전망이다.
특히 다음 달 9일로 다가온 다주택자 부동산 양도소득세 중과 유예 종료에 맞춰 수도권 집값 추이를 주시해 후속 조치를 고민할 것으로 보인다.
the13ook@newspim.com