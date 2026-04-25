李대통령, 인도-베트남 순방 마치고 서울 도착…'비상 경제 대응' 집중

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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 5박 6일의 인도-베트남 순방을 마치고 24일 귀국했다.

이 대통령과 김혜경 여사, 수행 참모들이 탑승한 공군 1호기는 이날 오후 9시 3분께 경기 성남시 서울공항에 도착했다.

24일 오후 인도-베트남 순방을 마치고 경기 성남 서울공항을 통해 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 공군 1호기에서 내리며 인사하고 있다. [사진=청와대]

공항에는 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관, 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 청와대 정무수석 등이 나와 영접했다.

이 대통령은 전용기에서 내려 영접 나온 인사들과 악수하며 인사를 나눴다.

이 대통령은 5박 6일간의 순방 동안 나렌드라 모디 인도 총리와 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석을 연달아 만나 에너지 공급망 안정화에 공조하고, 희토류를 포함한 핵심광물 협력을 강화하기로 하는 성과를 안고 돌아왔다.

귀국한 이 대통령은 당분간 중동 상황에 따른 국제 정세 흐름을 파악하고, 국내에 미칠 영향을 최소화하는 데 집중할 것으로 예상된다.

24일 오후 인도-베트남 순방을 마치고 경기 성남 서울공항을 통해 귀국한 이재명 대통령이 영접을 나온 정청래 더불어민주당 대표와 악수를 나누며 인사하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령의 순방 직전 강 실장이 중동 3개국과 중앙아시아 1개국으로부터 원유 공급을 약속받아 한시름 덜기는 했으나 호르무즈 해협의 통항 정상화까지는 상당한 시일이 걸릴 전망이다.

특히 다음 달 9일로 다가온 다주택자 부동산 양도소득세 중과 유예 종료에 맞춰 수도권 집값 추이를 주시해 후속 조치를 고민할 것으로 보인다.

the13ook@newspim.com