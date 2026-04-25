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2026.04.25 (토)
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뉴욕증시, 미·이란 협상 기대 속 혼조…S&P500·나스닥 최고치

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시 주요 지수가 24일 혼조세로 마감했다.
  • 미국 이란 협상 재개 기대와 인텔 주가 급등이 투자 심리를 지지했다.
  • S&P500과 나스닥은 상승하며 나스닥 사상 최고치를 경신했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체지수 18거래일 연속 상승…S&P500·나스닥 4주 연속 상승 마감

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 24일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 미국과 이란 협상 재개 기대감과 인텔 주가 급등은 전반적인 투자 심리를 지지했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 79.61포인트(0.16%) 내린 4만9230.71에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 56.68포인트(0.80%) 오른 7165.08에 마쳤고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 398.09포인트(1.63%) 상승한 2만4836.60에 마쳐 사상 최고치를 경신했다.

주간 기준으로 다우지수는 0.44% 내려 3주간의 연속 상승 행진을 마치고 하락 전환했으며 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 0.55%, 1.5% 올랐다.

미국 백악관은 25일 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동 특사를 파키스탄에 파견해 이란과 직접 접촉할 예정이라고 밝혔다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 협상에서 진전을 보이면 JD 밴스 미국 부통령을 파견할 수 있다고 설명했다.

앞서 CNN은 이란 측에서 아바스 아라그치 외무장관이 파키스탄으로 향했다고 보도한 바 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.04.25 mj72284@newspim.com

이 같은 상황은 미국이 이란 항구 해상 봉쇄를 유지하고 이란이 호르무즈 해협 통과 선박을 나포하는 교착 상태로 점철된 한 주를 마감하며 시장에 숨통을 틔워줬다.

가이드스톤 펀즈의 잭 헤어 수석 투자 애널리스트는 "양측 모두 빠른 종전을 원할 유인이 있다"며 "다만 시간이 걸릴 것이어서 일일 변화에 너무 집중하지 않으려 하고 있다"고 말했다.

기업들의 실적 호조도 투자 심리를 뒷받침했다. 인텔은 2분기 매출 전망치가 예상을 웃돌면서 이날 23.64% 급등해 사상 최고치를 경신했다. 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD)와 암(Arm)도 각각 13.91%, 14.76% 상승했다. 엔비디아 역시 4.32%의 강세를 보였다. 필라델피아 반도체지수는 4.32% 오르며 18거래일 연속 상승을 기록했다.

반도체주 강세에 힘입어 S&P 500 정보기술 업종 지수는 2.46% 올라 전체 지수 상승을 이끌었다.

시장 참가자들은 내주 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 시선을 돌리고 있다. 이번 회의는 제롬 파월 연준 의장이 이끄는 마지막 회의가 될 전망이다. 투자자들은 연준이 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 전망한다.

이날 미 법무부는 파월 의장에 대한 수사를 종결한다고 밝히면서 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시 연준 의장 지명자의 인준 걸림돌을 제거했다. 미국 금리 선물 시장은 연내 금리 인하 가능성을 전날 23%보다 높은 34%로 반영했다.

유가는 상품별로 혼조세를 보였다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 5월물은 전장보다 배럴당 1.45달러(1.5%) 내린 94.40달러에 마쳤으며 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 26센트(0.3%) 상승한 105.33달러를 기록했다. 한 주간 WTI는 13%, 브렌트유는 16%가량 상승했다.

소시에테 제네랄의 마니시 카브라 미국 주식 전략가는 "미국 주식은 다른 나라보다 유가 충격에 더 면역이 있는 것으로 보인다"며 "유가 변동폭 자체가 낮아져 주식 투자자들에게 위안이 되고 있다"고 말했다.

미 달러화는 약해졌다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.26% 내린 98.51을 기록했다. 유로/달러 환율은 0.28% 오른 1.1719달러, 달러/엔 환율은 0.20% 내린 159.40엔을 각각 나타냈다.

국채 수익률은 하락했다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 1.7bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 내린 4.306%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 4.5bp 하락한 3.780%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 3.31% 내린 18.67을 기록했다.

mj72284@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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