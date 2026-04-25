뉴욕증시, 미·이란 협상 기대 속 혼조…S&P500·나스닥 최고치

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반도체지수 18거래일 연속 상승…S&P500·나스닥 4주 연속 상승 마감

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 24일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 미국과 이란 협상 재개 기대감과 인텔 주가 급등은 전반적인 투자 심리를 지지했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 79.61포인트(0.16%) 내린 4만9230.71에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 56.68포인트(0.80%) 오른 7165.08에 마쳤고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 398.09포인트(1.63%) 상승한 2만4836.60에 마쳐 사상 최고치를 경신했다.

주간 기준으로 다우지수는 0.44% 내려 3주간의 연속 상승 행진을 마치고 하락 전환했으며 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 0.55%, 1.5% 올랐다.

미국 백악관은 25일 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동 특사를 파키스탄에 파견해 이란과 직접 접촉할 예정이라고 밝혔다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 협상에서 진전을 보이면 JD 밴스 미국 부통령을 파견할 수 있다고 설명했다.

앞서 CNN은 이란 측에서 아바스 아라그치 외무장관이 파키스탄으로 향했다고 보도한 바 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.25 mj72284@newspim.com

이 같은 상황은 미국이 이란 항구 해상 봉쇄를 유지하고 이란이 호르무즈 해협 통과 선박을 나포하는 교착 상태로 점철된 한 주를 마감하며 시장에 숨통을 틔워줬다.

가이드스톤 펀즈의 잭 헤어 수석 투자 애널리스트는 "양측 모두 빠른 종전을 원할 유인이 있다"며 "다만 시간이 걸릴 것이어서 일일 변화에 너무 집중하지 않으려 하고 있다"고 말했다.

기업들의 실적 호조도 투자 심리를 뒷받침했다. 인텔은 2분기 매출 전망치가 예상을 웃돌면서 이날 23.64% 급등해 사상 최고치를 경신했다. 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD)와 암(Arm)도 각각 13.91%, 14.76% 상승했다. 엔비디아 역시 4.32%의 강세를 보였다. 필라델피아 반도체지수는 4.32% 오르며 18거래일 연속 상승을 기록했다.

반도체주 강세에 힘입어 S&P 500 정보기술 업종 지수는 2.46% 올라 전체 지수 상승을 이끌었다.

시장 참가자들은 내주 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 시선을 돌리고 있다. 이번 회의는 제롬 파월 연준 의장이 이끄는 마지막 회의가 될 전망이다. 투자자들은 연준이 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 전망한다.

이날 미 법무부는 파월 의장에 대한 수사를 종결한다고 밝히면서 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시 연준 의장 지명자의 인준 걸림돌을 제거했다. 미국 금리 선물 시장은 연내 금리 인하 가능성을 전날 23%보다 높은 34%로 반영했다.

유가는 상품별로 혼조세를 보였다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 5월물은 전장보다 배럴당 1.45달러(1.5%) 내린 94.40달러에 마쳤으며 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 26센트(0.3%) 상승한 105.33달러를 기록했다. 한 주간 WTI는 13%, 브렌트유는 16%가량 상승했다.

소시에테 제네랄의 마니시 카브라 미국 주식 전략가는 "미국 주식은 다른 나라보다 유가 충격에 더 면역이 있는 것으로 보인다"며 "유가 변동폭 자체가 낮아져 주식 투자자들에게 위안이 되고 있다"고 말했다.

미 달러화는 약해졌다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.26% 내린 98.51을 기록했다. 유로/달러 환율은 0.28% 오른 1.1719달러, 달러/엔 환율은 0.20% 내린 159.40엔을 각각 나타냈다.

국채 수익률은 하락했다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 1.7bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 내린 4.306%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 4.5bp 하락한 3.780%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 3.31% 내린 18.67을 기록했다.

mj72284@newspim.com