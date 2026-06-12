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[르포] 월드컵 열기 다시 띄운 카스…도심 한복판 응원전 '후끈'

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  • 오비맥주는 12일 카스 뷰잉펍 응원전을 열어 월드컵 첫 경기를 함께 관람했다
  • 현장에선 치얼업 치얼스·원샷 챌린지·AI 환호 이벤트 등 참여형 프로그램으로 응원 열기를 끌어올렸다
  • 오비맥주는 강남 팬 베이스캠프와 한정판 에디션 등으로 국내 유일 월드컵 공식 스폰서로서 응원 문화를 주도하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

을지로 달군 '카스 뷰잉펍'…체코전 앞두고 응원 열기 고조
김진짜·한성규 입중계에 참여형 이벤트까지…맥주잔 부딪히며 한목소리 응원
강남 팬 베이스캠프부터 뷰잉펍까지…카스, 월드컵 분위기 띄우기 본격화
4개 대회 연속 월드컵 스폰서십…카스, 공식 파트너로 응원 문화 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = "카스 화이팅! 대한민국 화이팅!"

26도를 웃도는 초여름 열기 속 서울 을지로 달맞이광장바베큐 본점 안은 이미 사람들로 가득 차 있었다. 오전 10시 30분, 오비맥주 카스가 주최한 '카스 뷰잉펍' 응원전이 시작되기도 전부터 저마다 자리를 잡고 앉아 경기를 기다리고 있었다. 손에 든 응원 도구를 만지작거리며 옆자리 낯선 이와 눈인사를 나누는 이들의 얼굴엔 설렘이 가득했다. 2026 FIFA 북중미 월드컵, 대한민국 대 체코의 첫 경기. 시작을 알리는 휘슬은 아직 멀었지만 현장의 온도는 이미 한껏 달아올라 있었다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오비맥주 카스가 주최한 '카스 뷰잉펍' 응원전에 사람들이 모여있다.2026.06.12 whalsry94@newspim.com

가림막 하나 없이 내리쬐는 햇볕 아래, 사람들은 카스가 나눠준 일회용 모자를 눌러쓰고 자리를 잡았다. 누군가는 카스 생맥주를 손에 들었고 누군가는 스마트폰으로 현장을 담기 바빴다. 경기 전 레크리에이션이 시작되자 웅성거리던 무리는 금세 하나의 함성으로 뭉쳤다.

오전 11시 정각, 대형 스크린에 선수들이 모습을 드러내자 탄성이 쏟아졌다. 이날 현장에는 인기 축구 크리에이터 김진짜와 아나운서 한성규가 실시간 '라이브 입중계'를 이어갔다. 대한민국 선수의 공이 체코 골문 근처를 스칠 때마다 객석 곳곳에서 고함이 터져 나왔고, 간발의 차로 득점에 실패하면 일제히 탄식이 흘렀다.

분위기를 더 끌어올린 건 카스만의 참여 프로그램이었다. 득점 기회나 응원이 필요한 순간마다 '치얼업 치얼스'가 울려 퍼지며 잔을 부딪히는 소리가 공간을 가득 채웠다. 상황 예측 이벤트 'Cass Next Play!'와 카스 원샷 챌린지도 뜨거운 호응을 얻었다. 하이라이트는 'WIDE CUP(와이드 컵)'이었다. 가장 크게 환호한 관객을 AI로 찾아내는 이벤트로, 입을 크게 벌릴수록 카스 제로 캔을 더 많이 받을 수 있다는 설명에 사람들은 너도나도 목청을 높였다. 웃음과 함성이 섞이며 현장은 잠시도 조용할 틈이 없었다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 카스는 전날 서울 강남 한복판에 '카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프'를 열고 시민들의 발길을 끌어모았다. 2026.06.12 whalsry94@newspim.com

카스의 월드컵 응원 열기 조성은 경기 당일에만 그치지 않았다. 카스는 전날 서울 강남 한복판에 '카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프'를 열고 시민들의 발길을 끌어모았다. 축구에 큰 관심이 없거나 월드컵 개막을 미처 인지하지 못했던 시민들도 거리 한가운데 마련된 대형 팝업 공간에 자연스럽게 시선을 돌렸다.

현장은 축구를 모티브로 한 체험 콘텐츠와 참여형 미션으로 채워졌다. 방문객들은 화면 속 응원 동작과 선수들의 대표 세리머니를 따라 하고, 공을 차 넣거나 아케이드형 미션에 참여하며 월드컵 분위기를 몸으로 경험했다. 평소 축구와 거리가 멀었던 사람들도 직접 발을 움직이고 응원 동작을 따라 하다 보니 자연스럽게 대표팀을 향한 관심과 응원에 동참하는 모습이었다.

오비맥주가 이 자리를 만든 데는 이유가 있었다. 올해는 대내외로 시끄러운 이슈가 유독 많아 월드컵에 대한 국민적 관심이 예년보다 낮은 것이 사실이다. 그러나 월드컵은 4년에 한 번 찾아오는 큰 행사다. 단순한 스포츠 경기를 넘어, 성별도 나이도 다른 사람들이 같은 색 유니폼을 입고 한목소리로 응원하며 하나가 되는 시간이다. 오비맥주 카스는 바로 그 순간을 되살리고자 했다. 사람들이 흩어져 각자의 화면을 들여다보는 대신, 한 공간에 모여 같은 장면에 함께 웃고 울게 만드는 것. 카스 뷰잉펍은 그 의지를 현장으로 옮긴 결과였다.

오비맥주 카스는 국내 주류 브랜드 중 유일한 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서이자 대한민국 축구국가대표팀 공식 파트너다. 2014년부터 4개 대회 연속 스폰서십을 이어오며, 2018년 거리 응원전과 '뒤집어버려' 캠페인, 2022년 월드컵 한정판 '넘버 카스' 등을 통해 소비자들이 월드컵을 더욱 즐겁게 경험할 수 있는 브랜드 활동을 꾸준히 전개해왔다. 올해도 월드컵 한정판 ONE TEAM 에디션 출시, FIFA 월드컵 현지 직관 티켓 이벤트, '월드컵, 우리들의 진짜가 되는 시간' TVC 공개, 지역 상권 협업 프로모션 등을 통해 월드컵 응원 문화를 주도하고 있다.

오비맥주 관계자는 "카스는 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서로서, 사람들이 함께 모여 응원하고 즐기는 순간을 더욱 특별하게 만들어 가는 데 주력하고 있다"고 말했다. 

강남 한복판에 세워진 카스 팝업 현장 전경. [사진=오비맥주 제공]

mkyo@newspim.com

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스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
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윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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