[르포] 월드컵 열기 다시 띄운 카스…도심 한복판 응원전 '후끈'

을지로 달군 '카스 뷰잉펍'…체코전 앞두고 응원 열기 고조

김진짜·한성규 입중계에 참여형 이벤트까지…맥주잔 부딪히며 한목소리 응원

강남 팬 베이스캠프부터 뷰잉펍까지…카스, 월드컵 분위기 띄우기 본격화

4개 대회 연속 월드컵 스폰서십…카스, 공식 파트너로 응원 문화 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = "카스 화이팅! 대한민국 화이팅!"

26도를 웃도는 초여름 열기 속 서울 을지로 달맞이광장바베큐 본점 안은 이미 사람들로 가득 차 있었다. 오전 10시 30분, 오비맥주 카스가 주최한 '카스 뷰잉펍' 응원전이 시작되기도 전부터 저마다 자리를 잡고 앉아 경기를 기다리고 있었다. 손에 든 응원 도구를 만지작거리며 옆자리 낯선 이와 눈인사를 나누는 이들의 얼굴엔 설렘이 가득했다. 2026 FIFA 북중미 월드컵, 대한민국 대 체코의 첫 경기. 시작을 알리는 휘슬은 아직 멀었지만 현장의 온도는 이미 한껏 달아올라 있었다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오비맥주 카스가 주최한 '카스 뷰잉펍' 응원전에 사람들이 모여있다.2026.06.12 whalsry94@newspim.com

가림막 하나 없이 내리쬐는 햇볕 아래, 사람들은 카스가 나눠준 일회용 모자를 눌러쓰고 자리를 잡았다. 누군가는 카스 생맥주를 손에 들었고 누군가는 스마트폰으로 현장을 담기 바빴다. 경기 전 레크리에이션이 시작되자 웅성거리던 무리는 금세 하나의 함성으로 뭉쳤다.

오전 11시 정각, 대형 스크린에 선수들이 모습을 드러내자 탄성이 쏟아졌다. 이날 현장에는 인기 축구 크리에이터 김진짜와 아나운서 한성규가 실시간 '라이브 입중계'를 이어갔다. 대한민국 선수의 공이 체코 골문 근처를 스칠 때마다 객석 곳곳에서 고함이 터져 나왔고, 간발의 차로 득점에 실패하면 일제히 탄식이 흘렀다.

분위기를 더 끌어올린 건 카스만의 참여 프로그램이었다. 득점 기회나 응원이 필요한 순간마다 '치얼업 치얼스'가 울려 퍼지며 잔을 부딪히는 소리가 공간을 가득 채웠다. 상황 예측 이벤트 'Cass Next Play!'와 카스 원샷 챌린지도 뜨거운 호응을 얻었다. 하이라이트는 'WIDE CUP(와이드 컵)'이었다. 가장 크게 환호한 관객을 AI로 찾아내는 이벤트로, 입을 크게 벌릴수록 카스 제로 캔을 더 많이 받을 수 있다는 설명에 사람들은 너도나도 목청을 높였다. 웃음과 함성이 섞이며 현장은 잠시도 조용할 틈이 없었다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 카스는 전날 서울 강남 한복판에 '카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프'를 열고 시민들의 발길을 끌어모았다. 2026.06.12 whalsry94@newspim.com

카스의 월드컵 응원 열기 조성은 경기 당일에만 그치지 않았다. 카스는 전날 서울 강남 한복판에 '카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프'를 열고 시민들의 발길을 끌어모았다. 축구에 큰 관심이 없거나 월드컵 개막을 미처 인지하지 못했던 시민들도 거리 한가운데 마련된 대형 팝업 공간에 자연스럽게 시선을 돌렸다.

현장은 축구를 모티브로 한 체험 콘텐츠와 참여형 미션으로 채워졌다. 방문객들은 화면 속 응원 동작과 선수들의 대표 세리머니를 따라 하고, 공을 차 넣거나 아케이드형 미션에 참여하며 월드컵 분위기를 몸으로 경험했다. 평소 축구와 거리가 멀었던 사람들도 직접 발을 움직이고 응원 동작을 따라 하다 보니 자연스럽게 대표팀을 향한 관심과 응원에 동참하는 모습이었다.

오비맥주가 이 자리를 만든 데는 이유가 있었다. 올해는 대내외로 시끄러운 이슈가 유독 많아 월드컵에 대한 국민적 관심이 예년보다 낮은 것이 사실이다. 그러나 월드컵은 4년에 한 번 찾아오는 큰 행사다. 단순한 스포츠 경기를 넘어, 성별도 나이도 다른 사람들이 같은 색 유니폼을 입고 한목소리로 응원하며 하나가 되는 시간이다. 오비맥주 카스는 바로 그 순간을 되살리고자 했다. 사람들이 흩어져 각자의 화면을 들여다보는 대신, 한 공간에 모여 같은 장면에 함께 웃고 울게 만드는 것. 카스 뷰잉펍은 그 의지를 현장으로 옮긴 결과였다.

오비맥주 카스는 국내 주류 브랜드 중 유일한 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서이자 대한민국 축구국가대표팀 공식 파트너다. 2014년부터 4개 대회 연속 스폰서십을 이어오며, 2018년 거리 응원전과 '뒤집어버려' 캠페인, 2022년 월드컵 한정판 '넘버 카스' 등을 통해 소비자들이 월드컵을 더욱 즐겁게 경험할 수 있는 브랜드 활동을 꾸준히 전개해왔다. 올해도 월드컵 한정판 ONE TEAM 에디션 출시, FIFA 월드컵 현지 직관 티켓 이벤트, '월드컵, 우리들의 진짜가 되는 시간' TVC 공개, 지역 상권 협업 프로모션 등을 통해 월드컵 응원 문화를 주도하고 있다.

오비맥주 관계자는 "카스는 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서로서, 사람들이 함께 모여 응원하고 즐기는 순간을 더욱 특별하게 만들어 가는 데 주력하고 있다"고 말했다.

강남 한복판에 세워진 카스 팝업 현장 전경. [사진=오비맥주 제공]

mkyo@newspim.com