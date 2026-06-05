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[월드컵 D-7] 3개국 공동 개최·48개국 참가…2026 월드컵 달라지는 점은

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  • FIFA가 2026 북중미 월드컵을 10일 개막하며 참가국·개최국을 확대했다
  • 이번 대회는 48개국이 3개국 공동 개최지에서 치르며 한국은 멕시코에서 전 경기 소화한다
  • 시간 지연·인종차별을 막는 새 규칙과 VAR·하이드레이션 브레이크가 도입됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 북중미 월드컵이 일주일 앞으로 다가왔다. 국제축구연맹(FIFA)이 주관하는 이번 대회에서 어떤 점들이 달라졌는지, 어떤 새 규칙이 적용하는지 살펴본다.

한국 축구 대표팀 주장 손흥민. [사진=KFA]

◆참가국 확대

2026 북중미 월드컵에서는 48개국이 참가해 각축을 벌인다. 1998 프랑스 대회부터 32개국 체제로 치러진 이후 28년 만에 참가국 확대다. 이번 대회는 역대 가장 많은 국가가 월드컵 본선 무대를 밟는다.

경기 수도 64경기에서 104경기로 자연스럽게 늘었다. 이에 따라 이번 참가국 확대로 처음 월드컵 본선 무대를 밟는 국가들이 있다. 요르단, 우즈베키스탄, 퀴라소, 카보베르데가 그 주인공이다.

2002 한·일 대회에서 한국이, 2022 카타르 대회에서는 모로코가 4강에 깜짝 진출하면서 월드컵 이변의 역사를 썼던 만큼 이번 대회에서도 어떤 국가가 새로운 이야기를 써내려갈지도 이목을 집중시키고 있다.

◆개최국 확대

이번 월드컵은 사상 처음으로 멕시코, 미국, 캐나다 3개국이 공동 개최한다. 이전까지는 2002 한·일 대회를 공동 개최한 2개국이 최대였다. 북미 대륙을 공유하는 국가들이 함께 대회를 연다.

개최지가 늘어나 일부 참가국이 긴 이동거리를 감수해야 한다. 48개국 중 24개국이 조별리그 3경기 동안 약 1610km 이상 이동해야 한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 국가대표팀 선수들. [사진=KFA] 2026.01.16 psoq1337@newspim.com

한국 축구대표팀은 다행히 멕시코에서 모든 경기를 치른다. 오는 10일 체코와 1차전, 오는 19일 멕시코와 2차전은 과달라하라에서 열린다. 25일 남아프리카공화국과 3차전만 몬테레이로 이동한다. 다만 과달라하라는 해발 1571m에 달하는 고지대로, 여러 축구선수들이 적응에 어려움을 겪은 바 있다. 한국 대표팀은 미국 유타주 솔트레이크시티에서 고지대 적응을 준비했다.

◆추가 시간 감소

지난 2022년 열렸던 카타르 월드컵에서는 9분이라는 긴 추가 시간이 화제가 됐다. 이번 대회에서 FIFA는 강한 처벌까지 예고하며 시간 지연에 단호하게 대처할 뜻을 밝혔다.

스로인과 골킥은 5초 이내로, 선수 교체는 10초 이내로 진행해야 한다. 만약 스로인이 5초 이내에 진행되지 않으면 소유권이 상대에게 넘어가고, 골킥을 5초 이내에 처리하지 않으면 상대 팀에 코너킥이 부여된다. 여기에 교체로 나가야 하는 선수가 10초 이내에 경기장에서 벗어나지 않으면 교체 투입이 1분간 지연되고 해당 팀은 그동안 10명으로 경기를 진행해야 한다.

의료진 처치를 받는 선수는 1분간 필드 밖에서 대기해야 한다. 선수들이 부상을 핑계로 경기장에 누워 있는 '침대축구'를 막기 위한 방안 중 하나다.

골키퍼 부상으로 경기가 중단됐을 때 필드 플레이어는 벤치 앞 테크니컬 에어리어 쪽으로 갈 수 없다. 최근 축구계에서 골키퍼가 부상을 가장해 경기 중단을 유도한 뒤 선수들이 벤치로 모여 감독의 전술 지시를 듣는다는 의혹이 꾸준히 제기됐다. 그러면서 상대 팀의 흐름을 끊거나 경기 템포를 늦추기 위한 수단으로 활용된다는 지적이 잇따르자, FIFA는 심판들을 통해 이를 엄격히 제한한다.

[리스본 로이터=뉴스핌] 벤피카 잔루카 프레스티아니가 25일(한국시각) 유럽축구연맹으로부터 혐오발언 혐의로 6경기 출장정지 징계를 받았다. 2026.04.25 willowdy@newspim.com

양 팀 선수단의 충돌 시 인종차별을 막기 위해 손, 유니폼 등을 포함해 입을 가리고 언쟁을 벌이는 행위도 금지한다. 이를 어길 시 퇴장까지 당할 수 있다. 이는 지난 2월 유럽 챔피언스리그 플레이오프에서 벤피카(포르투갈) 잔루카 프레스티아니가 레알 마드리드(스페인) 비니시우스 주니오르와 언쟁을 벌이던 중 유니폼으로 입을 가리고 인종차별적 발언을 했다는 의혹이 제기된 뒤 마련됐다.

◆ 비디오판독(VAR) 운영 확대

비디오판독(VAR)은 지난 2018 러시아 대회에서 처음 도입됐고, 2022 카타르 대회에서는 반자동 오프사이드 판독 기술이 적용됐다. 이제는 많은 국제대회에서 경기 운영 요소로 자리 잡았다.

이번 대회에서 VAR의 역할이 더 확대된다. 기존 VAR은 득점, 페널티킥과 경고·퇴장 판정에만 적용됐다. 이제는 세트피스 상황에서 공이 경기장에 들어오기 전에 발생한 파울도 VAR 판독 대상에 포함된다. 코너킥 판정과 경고 누적에 따른 퇴장 여부도 VAR로 확인할 수 있다.

◆축구도 농구처럼! '하이드레이션 브레이크' 도입

지금까지 선수들은 하프타임이 돼서야 물을 마시며 한숨 돌릴 수 있었다. 하지만 이번 대회부터는 경기 중반에 공식 '휴게시간'이 주어진다. '하이드레이션 브레이크'라 불리는 휴식시간은 전반과 후반 중 22분이 지난 시점에 3분간 주어진다. 이 시간 동안 선수들은 수분을 보충하고, 감독이 선수들에게 직접 작전지시를 할 수 있다. 선수단 뿐만 아니라 중계사 입장에서도 3분간 중간 광고를 편성할 수 있다. 

willowdy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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