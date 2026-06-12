위메이드, '나이트 크로우' IP 신작 준비 본격화...올해 출시 목표

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

PC·모바일 멀티플랫폼 MMORPG, 매드엔진과 퍼블리싱 계약

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드가 '나이트 크로우' IP를 기반으로 한 신작 게임을 올해 안에 글로벌 출시할 계획이다. 매드엔진과 퍼블리싱 계약을 체결하고 준비 중이다.

신작은 PC와 모바일에서 모두 플레이 가능한 멀티플랫폼 MMORPG다. 두 회사는 글로벌 원빌드 서비스를 위해 협력하고 있다.

위메이드가 '나이트 크로우' IP를 기반으로 한 신작 게임을 올해 안에 글로벌 출시할 계획이다. 매드엔진과 퍼블리싱 계약을 체결하고 준비 중이다. [사진= 위메이드]

원작 '나이트 크로우'는 2023년 출시 이후 국내외 누적 매출 7500억 원, 누적 이용자 수 1400만 명을 기록했다. 한국, 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀 등 아시아 주요 시장에서 앱 마켓 게임 매출 순위 톱 3에 진입했으며 글로벌 최고 동시접속자 수는 45만 명을 넘었다.

위메이드는 원작의 게임성을 바탕으로 업그레이드한 신작을 통해 IP의 성공을 이어가겠다는 방침이다. 신작의 정식 서비스명 등 구체적인 게임 정보는 순차적으로 공개할 예정이다.

위메이드는 동시에 원작 '나이트 크로우'의 중국 출시도 추진하고 있다.

origin@newspim.com