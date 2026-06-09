위메이드, '나이트 크로우' 개발자 Q&A 영상 공개

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콘텐츠 개선 방향과 업데이트 계획 소개

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드가 서비스하는 MMORPG '나이트 크로우'의 개발자 Q&A 영상 '크로우 톡톡' 3화를 9일 공개했다.

'크로우 톡톡'은 이용자 의견과 질문에 개발진이 직접 답변하는 공식 소통 콘텐츠다. 이번 영상에서는 게임의 마스코트 '오목이'가 등장해 콘텐츠 개선 방향과 업데이트 계획을 소개했다.

위메이드가 서비스하는 MMORPG '나이트 크로우'의 개발자 Q&A 영상 '크로우 톡톡' 3화를 9일 공개했다. [사진= 위메이드]

게임사는 최근 진행한 공명 카드 시스템 개편, 창고 확장, 무기 숙련도 능력치 교체 비용 조정 등 편의성 개선 현황을 공유했다. 전설 기술 획득처 확대와 솔로 플레이 콘텐츠 추가 등 이용자 요청사항도 검토 중이라고 밝혔다.

클래스 밸런스 조정도 예정돼 있다. 몬스터 자동 사냥 시 광역 공격이 이용자를 향하지 않도록 공격 방식을 수정하고 양손검과 레이피어 클래스를 리부트한다.

활용도가 낮은 콘텐츠는 난이도와 보상을 재정비하며 무분별한 PvP 완화를 위해 전공 휘장 시스템을 개편한다.

7월에는 길드 아지트, 신규 성장 요소, 4차 각성 재료 '별의 영혼' 획득처 등이 추가된다. 하반기에는 파티 던전과 타르티스 감옥 리뉴얼, 길드 던전 업데이트를 실시할 예정이며, 신규 클래스 출시도 예고했다.

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