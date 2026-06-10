위메이드, 이미르컵 한국 대표 250명 선발

AI 핵심 요약beta
- 위메이드가 28일 이미르컵 레전드 매치 한국 대표 250명을 뽑았다.
- 선수들은 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 우승 서버와 맞붙는다.
- 전투력과 장비를 맞춰 컨트롤과 전략이 승부를 가른다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드가 글로벌 e스포츠 토너먼트 '이미르컵 월드 챔피언십 시즌2'의 레전드 매치에 참가할 한국 대표 선수 250명을 선발했다.
선발된 선수들은 28일 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 열리는 대회 둘째 날 레전드 매치에 출전해 우승 서버와 맞대결한다.
이미르컵은 위메이드의 MMORPG '레전드 오브 이미르'의 서버대전을 기반으로 한 대회다. 위메이드는 27~28일 이틀간 시즌2를 개최한다.
한국 대표팀은 참가 신청자 중 전투력 랭킹 상위 250명으로 구성됐다. 우승 서버의 랭킹 1위부터 250위 선수와 순위별로 1대 1로 매칭되며 전투력과 장비 등급을 동등하게 맞춰 경기를 진행한다.
국내와 글로벌 버전의 출시 시점 차이로 발생한 전력 격차를 줄이기 위한 조치다. 동등한 환경에서 컨트롤과 전략, 팀워크가 승부의 핵심 요소로 작용할 것으로 예상된다.
origin@newspim.com