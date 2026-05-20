위메이드, 나이스정보통신과 웹3 결제 인프라 구축 업무협약 체결

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스테이블코인·블록체인 기술 실제 연동 테스트

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드는 나이스(NICE)정보통신과 웹3 기술을 기존 금융 결제망과 연결하는 결제 인프라 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

두 회사는 웹3 영역과 실물 결제 생태계를 연결하기 위한 공동 연구와 실증 테스트를 단계적으로 진행한다. 위메이드의 가상자산 '위믹스'와 이더리움 기반 스테이블코인 'USDC.e'를 NICE정보통신의 결제망에 실제 연동하는 방안을 집중적으로 테스트할 예정이다.

위메이드는 나이스(NICE)정보통신과 웹3 기술을 기존 금융 결제망과 연결하는 결제 인프라 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다. [사진= 위메이드]

협력 과제는 스테이블코인 및 블록체인 결제 기술 정보 공유, 실물연계자산(RWA) 등 토큰화 자산의 활용 가능성 모색 등을 포함한다.

나이스정보통신은 위메이드가 주도하는 원화 스테이블코인 글로벌 얼라이언스 'GAKS(Global Alliance for KRW Stablecoin)'에 참여한다. 체이널리시스, 써틱, 체인링크 랩스, 센트비 등 글로벌 블록체인·핀테크 업체와 함께 디지털 자산 관련 규제 동향을 공유하고 공동 대응 방안을 논의할 계획이다.

강세현 나이스정보통신 스테이블코인 TFT 상무는 "웹3 기술의 실질적인 결제 활용 가능성을 다양한 관점에서 검증하고 이용자와 가맹점 모두가 신뢰할 수 있는 차세대 결제 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.

김석환 위메이드 부사장은 "이번 협약은 웹3 기술이 기존 금융 환경과 어떻게 자연스럽게 만날 수 있을지 함께 고민해 보자는 취지에서 출발했다"며 "신뢰할 수 있는 협력 파트너인 나이스정보통신과 충분한 검토 및 테스트를 거쳐 의미 있는 결과를 차근차근 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다.

origin@newspim.com