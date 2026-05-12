위메이드, 1분기 영업익 85억원…흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 위메이드가 12일 2026년 1분기 실적을 발표했다.
- 매출 1533억원, 영업이익 85억원, 순이익 199억원으로 3분기 연속 흑자다.
- 라이선스 매출 증가와 블록체인 부문 호조로 실적을 지탱했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 위메이드가 12일 2026년 1분기 실적을 발표했다. K-IFRS 기준 1분기 매출은 1533억원, 영업이익 85억원, 당기순이익 199억원이다.
지난해 3분기 이후 3개 분기 연속 흑자를 기록했다. 부문별 매출은 게임 1152억원, 라이선스 305억원, 블록체인 75억원이다.
게임 부문은 전분기 대비 감소했으나 중국 킹넷과의 '미르의 전설2' IP 로열티 분쟁 종결로 라이선스 매출이 실적을 지탱했다. 블록체인 부문은 지난해 10월 출시한 '레전드 오브 이미르'의 위믹스(WEMIX) 기반 경제 시스템 활성화로 전분기 대비 17%, 전년동기 대비 867% 증가했다.
위메이드는 올 하반기 '나이트 크로우' IP 신작 출시를 시작으로 첫 글로벌 콘솔 대작 '프로젝트 탈(TAL)' 등 대형 게임을 순차적으로 선보일 예정이다. '미르4'와 '나이트 크로우'는 중국 진출을 준비 중이다.
블록체인 사업에서는 위믹스를 게임 플랫폼 내 실질적 화폐로 기능하도록 생태계 구축에 집중한다. 주요 국가 거래소 상장을 통해 사용자 접점을 확대할 방침이다.
yuniya@newspim.com