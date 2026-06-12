크래프톤 '프로젝트 제타' 글로벌 테스트 25일 시작

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북미·유럽·한국 등 전 세계서 참여 가능…스팀 신청자 자동 접속

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 퍼블리싱하는 온라인 멀티플레이 게임 '프로젝트 제타'의 첫 글로벌 커뮤니티 테스트가 오는 25일부터 28일까지 진행된다.

테스트는 북미, 유럽, 한국을 포함한 전 세계에서 참여 가능하다. 스팀 상점 페이지에서 플레이테스트를 신청한 이용자는 자동으로 게임에 접속할 수 있다.

크래프톤이 퍼블리싱하는 온라인 멀티플레이 게임 '프로젝트 제타'의 첫 글로벌 커뮤니티 테스트가 오는 25일부터 28일까지 진행된다. [사진= 크래프톤]

프로젝트 제타는 너바나나 스튜디오가 개발하고 크래프톤이 퍼블리싱하는 멀티팀 택티컬 아레나 게임이다. 3명이 한 팀을 이뤄 총 4개 팀이 하나의 전장에서 동시에 경쟁하는 구조가 특징이다. 각 팀은 '프리즘' 오브젝트를 지정 거점에 먼저 반납하는 것을 목표로 한다.

게임은 각 히어로 고유의 스킬을 활용하는 3인칭 액션 방식으로 진행되며 단일 전장 안에서 PvE 성장과 PvP 전투를 결합했다.

4개 클래스의 히어로 14종이 제공되며 컨트롤러 플레이를 지원한다. 향후 PC와 콘솔 간 크로스플레이 지원도 계획 중이다.

크래프톤과 너바나나 스튜디오는 이번 테스트를 통해 다양한 지역 이용자들의 플레이 데이터와 피드백을 수집해 개발에 반영할 계획이다. 프로젝트 제타는 올해 하반기 글로벌 얼리 액세스 출시를 목표로 개발 중이다.

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