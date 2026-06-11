크래프톤, 배틀그라운드 국가대항전 23일 개최

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 23일 배틀그라운드 e스포츠 대회 PNC 2026을 개최했다
- 대회는 23~28일 서바이벌과 그랜드 파이널로 열리며 약 5000명 관람이 예상된다
- 배틀그라운드는 시청자·접속자 수가 크게 늘며 인기를 입증했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 배틀그라운드의 국제 e스포츠 대회 '펍지 네이션스 컵(PNC) 2026 in Seoul'을 23일 개최한다. 전 세계 24개국 120명의 선수가 참가하며 서울시가 후원한다.
대회는 23~24일 펍지 성수에서 서바이벌 스테이지를 거친 후 26~28일 장충체육관에서 그랜드 파이널을 진행한다. PNC는 각국 최정상 선수들이 국가대표로 출전하는 국가대항전이다.
그랜드 파이널 첫날 입장권은 지난 5일 오후 9시 판매 개시 10분 만에 매진됐다. 4일간의 그랜드 파이널 기간에는 약 5000명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.
현장에서는 유명 인플루언서와의 라이브 토크쇼, 팬 미팅 등 참여형 프로그램으로 구성된 팬존이 운영된다. 26일에는 그룹 '올데이 프로젝트'의 하프타임 공연이 열린다. 대회 개최에 앞서 12~14일 펍지 성수에서 이용자 소통 행사가 진행된다.
배틀그라운드의 인기는 최근 수치에서도 드러난다. 펍지 글로벌 시리즈(PGS) 서킷 2의 세 시리즈 합산 최고 동시 시청자 수는 88만 명이었으며, 총 시청 시간은 710만6564시간으로 직전 대회 대비 20% 증가했다.
올해 9주년을 맞은 배틀그라운드는 지난해 3월과 올해 3월 모두 최고 동시 접속자 수가 130만 명을 넘었다.
origin@newspim.com