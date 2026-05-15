크래프톤, '마운틴듀 배틀그라운드 모바일 프로 시리즈' 시즌1 개최

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15~31일 16개팀 참가…우승팀 월드컵 직행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 '마운틴듀 배틀그라운드 모바일 프로 시리즈(PMPS) 2026 시즌 1'을 15일부터 31일까지 개최한다.

국내 배틀그라운드 모바일 최강팀을 가리는 프로 리그로 총 16개 팀이 참가한다. 2026 아이치-나고야 아시안게임 국가대표 후보 선수들이 대거 출전한다.

크래프톤이 '마운틴듀 배틀그라운드 모바일 프로 시리즈(PMPS) 2026 시즌 1'을 15일부터 31일까지 개최한다. [사진= 크래프톤]

대회 총상금은 4000만원이다. 우승팀 2500만 원, 준우승팀 1000만 원, 3위팀 500만 원을 받는다.

대회는 5일간의 온라인 서킷 스테이지와 2일간의 오프라인 파이널로 진행된다. 서킷 스테이지는 15일, 16일, 17일, 23일, 24일 오후 3시에 열리며 각 경기일마다 6개 매치가 운영된다. 각 날짜별 상위 3개 팀은 파이널 점수에 반영되는 베네핏 포인트를 얻는다.

파이널은 30일과 31일 대전 e스포츠경기장에서 유관중 경기로 진행된다. 총 12개 매치 결과와 베네핏 포인트를 합산해 최종 우승팀을 결정한다.

우승팀은 '2026 배틀그라운드 모바일 월드컵(PMWC)' 직행 티켓을 획득한다. PMWC는 글로벌 e스포츠 대회인 EWC(Esports World Cup)와 연계해 개최된다.

2위부터 9위 팀까지는 한국과 일본 각 8개 팀이 참가하는 'PUBG MOBILE RIVALS CUP' 출전권을 얻으며, 해당 대회 우승팀도 PMWC 진출권이 주어진다.

참가팀은 디플러스 기아, 키움 DRX, 에프엔 세종, 농심 레드포스, 대전 게임 PT, 전남 e스포츠, 인천 웨이브, 충남 CNJ, 경북 어센더스, 경남 레버넌트 노바, 제천 팔랑스, 대구 e스포츠, 고양 미르 게이밍, KX 게이밍, 수원 e스포츠, 소닉 등 16개팀이다.

마운틴듀는 2025년에 이어 올해도 타이틀 스폰서를 맡는다. 크래프톤은 마운틴듀의 가상광고와 경기장 브랜딩 등을 지원한다.

대회는 배틀그라운드 모바일 e스포츠 공식 유튜브, SOOP, 치지직, 틱톡 채널을 통해 생중계된다.

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