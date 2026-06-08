크래프톤 디지털 인재 양성 프로그램 '정글', 하반기 교육생 모집

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SW-AI·게임·게임테크 3개 과정, 6월 8일부터 지원

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 디지털 인재 양성 프로그램 '크래프톤 정글'의 2026년 하반기 교육생을 모집한다. 6월 8일부터 7월 5일까지 공식 홈페이지를 통해 지원을 받는다.

이번 모집은 SW-AI 랩 13기, 게임랩 6기, 게임테크랩 4기 등 3개 과정을 대상으로 한다. SW-AI 랩은 AI 개발자 양성에, 게임랩은 게임 제작자 양성에, 게임테크랩은 게임 엔진 기반 게임 프로그래머 양성에 중점을 둔다. 지원자는 관심 분야에 따라 원하는 과정을 선택할 수 있다.

크래프톤 CI. [사진= 크래프톤]

크래프톤 정글은 KAIST 'SW 사관학교 정글' 과정을 기반으로 운영된다. 2022년 10월 첫 기수를 시작한 이후 현재까지 700여 명이 수료했다. 경기도 용인의 캠퍼스에는 약 150명의 교육생이 학습 중이다.

김현수 크래프톤 정글 수석코치는 "AI 시대에는 기술을 사용하는 것을 넘어 문제를 구조적으로 이해하고 스스로 해결할 수 있는 개발자의 역량이 중요해지고 있다"며 "탄탄한 기본기를 바탕으로 AI와 함께 성장할 수 있는 개발자를 기르는 데 힘쓸 것"이라고 말했다.

지난 5월 16일 한양대학교 서울캠퍼스에서 개최한 설명회에는 약 500명이 참석했다.

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