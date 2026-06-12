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LG디스플레이의 OLED 혁신...게이머들 주머니 사정 덜었다

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  • LG디스플레이가 4일 BFI 적용 OLED 공개했다
  • 패널 단계 BFI로 낮은 사양 GPU로도 고주사율 체감했다
  • 칩플레이션 시대에 GPU 부담 줄이는 패널 해법이 될 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

패널 단계서 구현한 'BFI' 첫 공개…낮은 주사율도 고주사율급 선명도 구현
고가 GPU 없이도 게이밍 성능 향상…칩플레이션 시대 새로운 해법 제시
밝기 저하·입력 지연 줄여 OLED 경쟁력 강화…차세대 게이밍 시장 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI) 확산으로 그래픽처리장치(GPU) 가격이 치솟는 '칩플레이션(Chipflation)' 현상이 이어지는 가운데, LG디스플레이가 고가 GPU 의존도를 낮출 수 있는 새로운 유기발광다이오드(OLED) 기술을 공개했다. 패널 단계에서 구현하는 'BFI(Black Frame Insertion)' 기술로 상대적으로 낮은 사양의 그래픽카드로도 고주사율 게이밍 모니터에 가까운 체감 성능을 제공할 수 있는 기술이다.

BFI 기술이 적용된 게이밍 OLED [사진=LG디스플레이]

◆게이머 울리는 '칩플레이션'
12일 디스플레이업계에 따르면 LG디스플레이는 지난 4일 대만 타이페이에서 열린 '대만 게이밍 OLED 로드쇼'에서 패널 기반 BFI 기술을 처음 공개했다. BFI는 영상 프레임 사이에 매우 짧은 검은 화면(Black Frame)을 삽입해 사람의 눈이 인식하는 잔상을 줄이는 기술이다.

게이밍 디스플레이 시장에서 선명한 화면과 부드러운 움직임을 구현하기 위해서는 높은 주사율과 초당 프레임 수(FPS)가 필수적이다. 이를 위해서는 고성능 GPU가 필요하다. 그런데 최근 PC 게이머들의 가장 큰 고민 중 하나는 그래픽카드 가격이다.

AI 데이터센터 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증으로 GPU 가격이 치솟으면서 최신 게임을 최고 옵션으로 즐기기 위한 진입장벽도 높아지고 있다. 엔비디아의 최신 플래그십 GPU인 RTX 5090은 출시 가격이 1999달러로 전작 RTX 4090(1599달러) 대비 약 25% 올랐다. 실제 시장에서는 공급 부족까지 겹치며 일부 제품 가격이 3000~4000달러를 웃돌기도 했다.

◆고사양 GPU 없어도 부드럽게…BFI 기술의 비밀
LG디스플레이는 이러한 구조적 한계를 패널 기술로 해결하겠다는 전략이다. BFI는 실제 생성되는 프레임 수를 늘리지 않더라도 사용자가 느끼는 체감 선명도를 향상시킨다. 영상 사이에 짧은 검은 화면을 삽입하면 눈이 움직이는 물체의 잔상을 덜 인식하게 된다. 결과적으로 실제 주사율이 다소 낮더라도 고주사율 디스플레이와 유사한 선명한 움직임을 구현할 수 있다.

예를 들어 GPU가 초당 120프레임을 출력하더라도 사용자는 그 이상의 부드러운 움직임을 체감할 수 있다. 같은 수준의 게이밍 경험을 얻기 위해 반드시 최고급 GPU를 사용할 필요성이 낮아지는 셈이다.

기존에도 BFI 기술은 존재했다. 다만 대부분 모니터나 TV 제조사 등 세트 업체가 영상 처리 과정에서 구현하는 방식이었다. 이 경우 패널의 발광 시점과 영상 신호가 완벽하게 일치하지 않아 화면 밝기가 감소하거나 입력 지연(Input Lag)이 발생하는 문제가 있었다.

LG디스플레이가 공개한 기술은 구현 위치 자체가 다르다. 영상 처리 단계가 아니라 OLED 패널 내부에서 픽셀의 발광과 소등을 직접 제어하는 방식이다. 패널 단에서 BFI를 구현하면 각 픽셀의 점등·소등 타이밍을 정밀하게 조절할 수 있어 모션 표현 정확도가 높아진다. 동시에 기존 방식의 단점으로 지적됐던 밝기 저하와 입력 지연도 최소화할 수 있다. OLED가 가진 빠른 응답속도와 자발광 특성이 결합되면서 기술 효과도 극대화된다.

[사진=LG디스플레이]

◆칩플레이션 시대, OLED가 내놓은 해법
업계는 이번 기술이 게이밍 시장의 비용 구조를 바꿀 수 있을 것으로 보고 있다. AI 확산으로 고성능 GPU 가격이 급등한 상황에서 패널 기술만으로 체감 성능을 높여 그래픽카드 업그레이드 부담을 낮출 수 있기 때문이다.

특히 순간적인 움직임을 정확하게 포착해야 하는 FPS(1인칭 슈팅) 게임이나 e스포츠 환경에서 효과가 클 것으로 예상된다. 빠르게 이동하는 캐릭터나 물체의 잔상이 줄어들면서 화면 인식 정확도가 향상되기 때문이다.

디스플레이 업계 관계자는 "그동안 게이밍 성능 경쟁이 GPU와 시스템 반도체 중심으로 이뤄졌다면 앞으로는 패널 기술이 체감 성능을 결정하는 중요한 요소가 될 수 있다"며 "AI 시대 칩 가격 부담이 커지는 상황에서 BFI는 OLED의 새로운 차별화 포인트가 될 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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