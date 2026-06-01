LGD, 대만서 게이밍 OLED 로드쇼 열고 시장 공략

20~40인치 제품군 선보여

39인치 5K2K 초고화질 구현

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG디스플레이가 대만에서 전용 로드쇼를 열고 차세대 게이밍 OLED 시장 선점을 위한 기술 시연과 고객사 확보에 나선다.

LG디스플레이는 오는 4일부터 10일까지 대만 타이페이에서 글로벌 주요 고객사를 대상으로 하는 '대만 게이밍 OLED 로드쇼'를 열고 최첨단 게이밍 OLED 제품을 공개한다고 1일 밝혔다. 차별화된 기술 경쟁력을 선보이고 고객사들에 미래 게이밍 OLED의 기술 발전 로드맵을 제시해 협업을 논의한다는 전략이다.

LG디스플레이 모델이 게이밍 OLED를 체험하고 있다. [사진=LG디스플레이]

'더 빠르고 더 선명하고 더 밝은 디스플레이 경험'을 주제로 한 이번 행사에는 글로벌 게이밍 모니터 세트사 20여 곳이 방문한다. 현장에서는 20인치대부터 40인치대까지의 플래그십 게이밍 OLED 라인업과 차세대 기술 로드맵이 공개되며 LCD 패널과의 비교 시연을 통해 상대적으로 낮은 주사율의 OLED 패널로도 고주사율 LCD 대비 잔상과 상 겹침 현상 등에서 우월한 실제 사용 경험을 증명한다.

전시 제품 중 세계에서 유일하게 양산 중인 39인치 패널은 세계 최초로 5K2K 초고화질을 구현했으며, 21:9 화면비와 최대 1500R 곡률 디자인을 적용했다. 또한 현존 OLED 중 유일하게 R·G·B 세 가지 서브픽셀을 균일한 사이즈로 일렬 배열한 RGB 스트라이프 패널은 240Hz 고주사율과 함께 색 번짐 없는 선명한 텍스트 표현을 지원한다. 이 외에도 대중적인 27인치 모니터용 제품이 함께 소개된다.

차세대 기술 존에서는 피크 휘도 2000니트를 달성해 VESA의 '디스플레이 HDR 트루 블랙 1000' 수준에 도달하는 패널을 선보인다. 더불어 220PPI 화질 선명도로 왜곡을 최소화한 27인치 5K 패널, 고가 그래픽 카드 없이 고주사율 콘텐츠를 구동하는 'BFI' 기술, 주사율과 해상도 모드를 사용자가 전환하는 'DFR 2.0' 등 차세대 기술을 대거 소개한다.

LG디스플레이는 10여 년간 축적한 탠덤 WOLED 기술력을 바탕으로 지난 2022년 모니터 OLED 시장에 진입한 후, 약 2년 만에 글로벌 세트사 10여 곳을 핵심 고객으로 확보했다. 현재 핵심 성능인 주사율, 응답속도, 해상도에서 최고 기록을 보유하고 있으며, 자체 개발한 특수 표면 처리 기술을 적용해 현존 모니터 패널 중 가장 낮은 반사율(0.3%)도 달성한 상태다.

이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 "대형 OLED 분야에서 쌓아온 LG디스플레이의 기술 리더십을 기반으로 현재 제품은 물론 차세대 제품을 글로벌 고객사에 제안하고 협업할 수 있는 신뢰 관계를 두텁게 쌓아갈 것"이라며 "게이머라면 누구나 꿈꾸는 완벽한 디스플레이로 LG디스플레이만의 차별화된 고객가치를 제공하고 빠르게 성장하고 있는 하이엔드 모니터 시장을 공략해 나갈 계획"이라고 말했다.

aykim@newspim.com