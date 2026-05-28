LG디스플레이, 240Hz RGB 스트라이프 OLED 양산 시작

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게이밍·사무용 겸용 세계 최초 상용화 제품

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 게이밍과 사무용을 모두 지원하는 '240Hz RGB 스트라이프 유기발광아이오드(OLED)' 패널의 양산을 시작했다고 28일 밝혔다.

RGB 스트라이프 OLED는 적·녹·청 서브픽셀을 일렬로 배열한 구조로, 기존 제품 대비 작은 글씨와 숫자를 더 또렷하게 표현한다. 문서 작업, 주식·금융 거래, 코딩, 콘텐츠 편집 등 장시간 화면을 볼 때 눈의 피로를 줄인다.

LG디스플레이의 '240Hz RGB 스트라이프 OLED' 패널을 카메라로 확대해 촬영하는 모습. [사진=LG디스플레이]

LG디스플레이는 동적 주파수·해상도 조절 기술(DFR)을 적용해 사용자가 고해상도 모드와 고주사율 모드를 자유롭게 선택할 수 있도록 했다. 고해상도 모드(4K 240Hz)에서는 사진·영상 편집이나 멀티태스킹 작업 시 정교하고 선명한 화면을 구현하며, 고주사율 모드(FHD 480Hz)에서는 게임이나 스포츠 경기 시 잔상과 끊김을 줄인다.

최근 AI PC 보급 확대에 따라 멀티태스킹과 고해상도 기반 업무가 증가하면서 선명한 텍스트 표현과 몰입감 있는 화질을 동시에 제공하는 디스플레이 수요가 늘고 있다.

LG디스플레이는 글로벌 주요 모니터 브랜드와 함께 27인치 양산을 시작으로 향후 라인업을 확대할 계획이다.

kji01@newspim.com