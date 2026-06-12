엠게임, 경영진 자사주 매입…올해 20억 소각

홍등호 부사장·이재창 이사 각각 5000만원 규모 자사주 취득

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엠게임이 경영진의 자사주 매입으로 주주가치 제고에 나섰다.

엠게임은 12일 홍등호 부사장과 이재창 이사가 각각 5000만 원 규모의 자사주를 취득했다고 공시했다. 홍 부사장은 1만1360주, 이 이사는 1만1225주를 매수했다.

엠게임 CI [사진=엠게임]

회사는 올해 총 20억 원 규모의 자사주 매입을 결정했으며 취득한 자사주는 전량 소각할 계획이다. 2023년부터 지속적으로 현금 배당을 실시하고 있으며 지난해 결산 배당으로 주당 222원을 지급했다.

올해 1분기 매출액은 242억원, 영업이익 32억원, 당기순이익 45억원을 기록했다. 대표 게임인 '열혈강호 온라인'과 '나이트 온라인'의 해외 매출이 안정적으로 유지되고 있다.

엠게임은 하반기부터 신작 라인업을 확대한다. 3분기 중 '귀혼' IP를 활용한 방치형 모바일 게임 '귀혼 키우기'의 사전 예약을 시작하고 '풍림화산'을 기반으로 한 PC MMORPG 재오픈과 모바일 퍼블리싱 게임을 추가로 선보일 예정이다.

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