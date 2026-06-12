카카오프렌즈, 신규 캐릭터 '복심이' 굿즈 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

홍대 플래그십 스토어 및 전국 직영점에서 굿즈 9종 출시

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오프렌즈가 신규 캐릭터 '복심이'의 첫 굿즈를 12일 온·오프라인에서 출시했다.

복심이는 지난해 10월 공개된 캐릭터로 몸을 떨고 있는 작고 여린 강아지다. 겁이 많고 예민한 튜브의 불안과 분노를 다독여주는 테라피견 역할을 한다.

카카오프렌즈가 신규 캐릭터 '복심이'의 첫 굿즈를 12일 온·오프라인에서 출시했다. [사진= 카카오]

카카오프렌즈는 홍대 플래그십 스토어와 전국 직영점에서 키링, 젤펜 등 총 9종의 굿즈를 선보인다. 홍대 플래그십 스토어에서는 제품 구매 고객에게 미니 포토카드 형태의 키링인 랜덤 입양증을 증정한다.

인증샷을 인스타그램에 업로드하면 스티커를 제공하며 캐릭터의 스토리를 소개하는 전시 공간도 마련된다.

지난 8일 카카오톡 선물하기를 통해 선출시된 굿즈는 12일부터 온라인에서도 구매할 수 있다. 온라인 이용자를 위한 '복심이 간식주기' 이벤트도 함께 진행된다. 누구나 최초 1회 참여할 수 있으며 친구에게 이벤트를 공유하면 최대 4회까지 추가 참여 기회가 제공된다.

카카오 관계자는 "복심이는 따뜻한 공감과 위로의 메시지를 담고 있는 캐릭터"라며 "이번 온·오프라인 이벤트를 통해 더 많은 이용자들이 복심이의 매력을 경험하고 일상 속 작은 위로를 만나보길 바란다"고 말했다.

origin@newspim.com